PCP ao lado dos trabalhadores em greve na Águas do Algarve

Partido Comunista Português (PCP) esteve «ao lado dos trabalhadores» da empresa Águas do Algarve, em luta pelo aumento dos salários.

A Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do Partido Comunista Português (PCP) manifestou «solidariedade junto dos mais de 50 trabalhadores da Águas do Algarve que se concentraram junto à sede da empresa, em Faro, numa ação de luta integrada na greve que hoje também teve lugar».

Em causa estão o «aumento dos salários, negociação do Acordo Coletivo de Trabalho e a resolução de problemas internos estiveram na origem desta importante ação de luta que mobilizou largas dezenas de trabalhadores em todo o Algarve. Exigências que não podem deixar de ser acompanhadas pelo PCP face ao inaceitável congelamento salarial que tem vindo a ser imposto há vários anos pela Águas do Algarve e que contrasta com os 415 milhões de euros de lucros alcançados pelo grupo Águas de Portugal (entre 2018 e 2021) a que esta empresa pertence».

A Águas do Algarve é responsável pelo abastecimento de água a toda a região algarvia, «um bem fundamental para a vida das populações, e que depende do trabalho destes profissionais que não vêm os seus direitos e o seu papel reconhecidos».

O PCP sublinha que «a luta pelo aumento dos salários, pela valorização das carreiras e das profissões, é tão mais necessária quanto se tem vindo a assistir ao agravamento do custo de vida, com a subida generalizada dos preços, corroendo os já baixos salários que são praticados em Portugal e empurrando os trabalhadores para situações de privação e pobreza».

Assim, o PCP «não pode deixar de responsabilizar diretamente o governo PS, pois a Águas do Algarve é uma empresa pública, pela degradação das condições de vida destes trabalhadores. O governo socialista, ao impedir a valorização dos salários para combater o aumento do custo de vida, junta-se a PSD, CDS, Chega e IL nas suas opções de favorecimento dos interesses dos grupos económicos e financeiros que apostam no agravamento da exploração e no aumento dos preços».

Por sua vez, o conselho de administração da Águas do Algarve fez saber, em comunicado que «o respeito, a valorização e a estabilidade profissional dos trabalhadores são premissas fundamentais» na empresa.

«As negociações que estão em curso com os sindicatos enquadram todos os aspetos relativos à valorização salarial e profissional das nossas trabalhadoras e trabalhadores. Continuamos empenhados em promover as melhores condições para as nossas pessoas e mantemos o diálogo com os sindicatos com vista a um acordo».

Os trabalhadores da Águas do Algarve (Grupo Águas de Portugal) realizaram plenários nos dias 18 e 19 de maio, onde analisaram «a falta de respostas concretas e objetivas às diversas matérias internas apresentadas pela Comissão Sindical, nas reuniões realizadas com a administração».

Decidiram marcar um dia de luta, na forma de greve, para 22 de junho.