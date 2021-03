PCP: água mais cara para pagar investimento público «é inaceitável»

Partido Comunista Português (PCP) considera que o aumento do preço da água como contrapartida do investimento público é «inaceitável».

As declarações do Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, de 2 de março, anunciando o aumento do preço da água para as populações, entidades e empresas algarvias como contrapartida aos investimentos previstos no âmbito do designado Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são «inaceitáveis» no entender do Partido Comunista Português (PCP).

Em comunicado enviado às redações, o Secretariado da Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do PCP argumenta que a região «tem sido confrontado com graves problemas no acesso à água. Uma realidade que, mais do que resultante de processos relacionados com alterações climáticas e situações de seca prolongada, tem na sua raiz, a prolongada ausência de investimento público e o aumento da pressão nos consumos, inerente ao errado modelo de desenvolvimento que tem sido imposto», o turismo.

Os investimentos previstos no PRR, no entender da DORAL do PCP estão «muito aquém das necessidades que se colocam à recuperação e desenvolvimento do Algarve e destinados em larga medida a favorecer os grandes interesses privados – consagram investimentos, ainda que limitados, em matéria de captação, armazenamento e distribuição de água no Algarve que, sem prejuízo de opções discutíveis que contempla, não podem ter como contrapartida o aumento do preço da água para as populações».

«O que o governo do Partido Socialista (PS) vem agora dizer sobre a água é, na realidade, o mesmo que fizeram anteriores governos do PSD/CDS e do PS com outros investimentos como o da Via do Infante (A22). Em que a sua construção foi assegurada com recursos públicos e as receitas da sua utilização desviadas, por via das portagens, para os grupos económicos privados. Na perspetiva do governo, se o Algarve quer autoestradas paga! Se o Algarve quiser ter acesso à água paga ainda mais caro. Um escândalo!»

«Era o que mais faltava que, perante um PRR que deixa de fora tantos e tantos investimentos que a região do Algarve há muito reclama – como o Hospital Central do Algarve –, nos poucos investimentos considerados fosse ainda exigido à população do Algarve o aumento do preço da água como contrapartida», sublinha o PCP.

Tal como o PCP sempre defendeu, «a água é um bem público essencial à vida, e que deverá ser gerida, não em função de um negócio, como sugere o governo , mas em função de uma gestão pública, criteriosa e eficiente».

«Os investimentos realizados no Algarve não são uma benesse, nem uma dádiva do governo ou de Bruxelas como alguns pretendem fazer crer. São investimentos há muito reclamados por uma população e por um território que têm o direito ao desenvolvimento, que contribuem para a riqueza nacional e que não aceitam a ameaça que o ministro Matos Fernandes decidiu fazer».