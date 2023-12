Secretário geral do Partido Comunista Português (PCP) Paulo Raimundo, visita Olhão e Faro no domingo, dia 3 de dezembro.

No âmbito da campanha nacional «É hora de mudar de Política», Paulo Raimundo, estará no Algarve, no domingo, dia 3 de dezembro.

Para os comunistas, «a atual situação política decorrente da demissão do primeiro-ministro do governo de maioria do Partido Socialista (PS) é uma oportunidade que o país e o Algarve, devem aproveitar para mudar de política, para exigir um outro rumo que abra possibilidades de solução para os muitos problemas com que os trabalhadores e as populações estão confrontados».

«A difícil situação social decorrente dos baixos salários e pensões que são insuficientes, do brutal aumento do custo de vida, dos problemas na Habitação e nos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde (SNS), as portagens na Via do Infante (A22), a deficitária rede de transportes regional, coloca aos algarvios uma tomada de decisão, que é a de continuar nesta aflitiva situação ou dar mais força ao PCP e à Coligação Democrática Unitária (CDU)».

Na agenda constam duas iniciativas:

Contacto com a população e feirantes no Mercado mensal de Moncarapacho, às 10h00;

Almoço-convívio em Faro, na Cooperativa de Consumo Popular de Faro – COOPPOFA, às 13h00.

O PCP e a CDU «têm soluções para o Algarve, só com o seu reforço se cria condições para avançar com uma política alternativa, que é urgente, necessária e possível».