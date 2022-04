Partido Socialista Algarve lamenta morte de Joaquim Vairinhos

Federação Regional do Algarve do Partido Socialista lamenta profundamente a morte de Joaquim Vairinhos.

Joaquim Vairinhos, antigo presidente do Partido Socialista (PS) Algarve, Eurodeputado e Presidente da Câmara Municipal de Loulé foi um líder político corajoso e permanentemente inconformado, combatente pelo Algarve, e pela sua terra – Loulé, que colocou sempre acima de tudo.

Os socialistas algarvios perderam um dos seus melhores dirigentes. Um homem livre que pensava e agia pela sua cabeça, pautando a sua ação política com elevado sentido de solidariedade, tendo após o abandono das funções políticas executivas sido um exemplo de intervenção cívica e cultural.

O PS Algarve tendo decidido hastear a bandeira nas suas sedes a meia haste em sinal de luto apresenta à família e amigos do professor Joaquim Vairinhos e a todas e todos os louletanos os mais sentidos pêsames pela perda e profunda tristeza que é partilhada por todos os socialistas do Algarve.

Na manhã de terça-feira, 1 de fevereiro, Loulé prestou homenagem a Joaquim Vairinhos, referência regional do contexto político das décadas de 1980 e 1990 e no despontar do século XXI, com a atribuição do seu nome ao Pavilhão Municipal.