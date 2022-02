PAN propõe reforço da limpeza dos espaços públicos em Faro

Paulo Baptista, deputado municipal do PAN em Faro vai propor um reforço da limpeza urbana. Receitas da taxa turística poderiam financiar vários equipamentos «hidrojet».

A proposta vai ser apresentada na próxima reunião da Assembleia Municipal de Faro, agendada para segunda-feira, dia 28 de fevereiro.

Segundo o documento, ao qual o barlavento teve acesso, «ao longo dos anos temos assistido a uma maior consciencialização dos cidadãos no que toca ao cuidado e valorização dos espaços públicos, enquanto locais que devem estar apresentáveis e limpos. No fundo, o espaço exterior comum é, como que, uma extensão da nossa casa. É inegável que nas décadas recentes Faro evoluiu e é hoje uma cidade muito menos suja do que há 25 anos.

No entanto, esta evolução não nos coloca ainda no patamar de outras cidades europeias. No entender do PAN, esta situação deve-se em particular a dois fatores.

O principal é o «mau comportamento de muitos cidadãos, bem visível por exemplo na quantidade de lixo que ainda vemos nas nossas ruas, como máscaras, beatas, papéis e plásticos, ou o facto de durante os passeios com os seus animais de companhia, demasiadas vezes, a recolha dos dejetos dos mesmos não ser feita, o que gera um notório problema de higiene e saúde pública para adultos e crianças em particular que costumam partilhar os mesmos locais».

Além da falta de civismo de muitos munícipes, Faro tem «um plano de limpeza insuficiente, que permite que muitas vezes o lixo se acumule em locais impróprios e a negligência na higienização daquilo que é também uma parte importante do espaço público: os passeios, onde se notam bem os efeitos prolongados desta falta de limpeza».

O PAN expressa assim «preocupação pela limpeza e manutenção das ruas de Faro, sobretudo nas zonas residenciais onde este problema de saúde pública é mais grave» e basta «um passeio a pé» para «facilmente comprovar o referido, mas também na baixa e centro histórico».

Para o deputado municipal «seria importante, para todos os residentes habituais, farenses, estudantes, profissionais deslocados e, claro, também para a imagem da cidade, aproveitar os dividendos da taxa turística, que está prestes a voltar a ser cobrada, para investir em infraestruturas públicas como uma casa de banho na baixa comercial e especialmente na limpeza profunda da calçada. Damos como exemplo a Rua Conselheiro Bivar, Rua de Santo António, Sé e as demais circundantes, que apresentam manchas bem visíveis de resíduos orgânicos e urina de animais e pessoas. O mesmo acontece nas zonas residenciais da cidade. Nestas situações torna-se essencial, e urgente, fazer a limpeza e higienização além das ruas de circulação automóvel e utilizar meios eficazes, como o hidrojet, para eliminar toda a sujidade acumulada, tendo especial atenção aos passeios».

Neste sentido, o PAN vai propor na reunião de 28 de fevereiro que a Assembleia Municipal de Faro, delibere propor à Câmara Municipal de Faro que «promova ações de sensibilização, educação e civismo no sentido de demonstrar a importância das nossas ações individuais para a manutenção de um espaço público limpo, que irá refletir-se na nossa saúde e qualidade de vida».

O partido quer ainda recuperar «os espaços WC cão que atualmente estão ao abandono um pouco por toda a cidade para que possam de novo ser úteis e cumprir a sua função».

A proposta pede ainda o aumento da «fiscalização relativamente ao que concerne à conspurcação do espaço público» e um reforço «da limpeza das vias públicas, ruas no geral e em particular tratuários, com limpeza profunda e higienização dos passeios utilizando os métodos disponíveis mais eficazes e ambientalmente sustentáveis».

Por fim, o PAN quer mais «ilhas ecológicas» de forma a aumentar «substancialmente o número de locais próprios para colocar o lixo, promovendo os princípios da reciclagem, e que reveja a eficácia das rotas de recolha dos resíduos, eliminando o lixo acumulado, muitas vezes a transbordar nestes locais».