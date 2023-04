PAN: no 25 de Abril em Olhão «só há liberdade para ouvir» o PS

Alexandre Pereira, deputado eleito pelo PAN, diz que no 25 de Abril de Olhão, «só há liberdade para ouvir» o Partido Socialista (PS).

Há um ano, em sessão de Assembleia Municipal de Olhão, realizada a 27 de abril, foi aprovada, com 23 votos a favor e uma abstenção, a proposta apresentada pelo deputado Alexandre Pereira, eleito pelo PAN – Pessoas – Animais – Natureza, para que a comemoração do Dia da Liberdade em Olhão passasse a ser realizada democraticamente com uma sessão solene onde todos os partidos ou movimentos de cidadãos eleitos pudessem indicar um representante para usar da liberdade de expressão e poder discursar perante o público presente.

Essa proposta foi aprovada por todos os deputados e presidentes de Junta de Freguesia presentes, com exceção do presidente da Assembleia Municipal, que se absteve.

«Em democracia as pessoas votam e elegem a sua ou o seu representante, que irá exercer o seu mandato em igualdade com os demais, com direitos e deveres, mas sempre em igualdade. Assim, quem é eleito passa a ser o rosto e a voz de centenas ou milhares de pessoas durante o seu mandato, a sua voz é a voz de todos! E é esta uma das grandes conquistas da democracia, a liberdade para falar, a conquista de ter voz», refere o representante do PAN.

«No entanto, e por incrível que pareça, foi com imensa desilusão que recebemos a notícia de que, apesar do voto a favor dos deputados e presidentes de Junta, inclusive os do Partido Socialista (PS), o executivo socialista, não efetuou os esforços para que a realização desta sessão possa acontecer».

Alexandre Pereira refere que «a 25 de Abril comemoramos a liberdade conquistada, comemoramos a implantação de um regime democrático. No entanto, em Olhão, esta liberdade conquistada é pouco ou nada democrática, senão vejamos, em municípios como Faro, Loulé, Lagos, Portimão, Tavira, VRSA, entre outros, há lugar a uma comemoração onde quem foi democraticamente eleito tem a oportunidade de discursar, de se expressar e poder ser a voz de quem os elegeu».

Em Olhão, diz, «bloqueia-se a liberdade. Aliás, este bloqueio já aconteceu anteriormente quando foi chumbada a proposta de transmissão online das sessões de Assembleia Municipal e, pasme-se, em Olhão não existe uma única comissão, seja em que área for, que integre deputados de outras forças políticas que não do PS, o que também acontece em todos os outros municípios».

Para o deputado do PAN, «desta forma Olhão irá mais uma vez celebrar a liberdade e a conquista da democracia com a falta desta. A revolução de abril aconteceu para depor um regime ditatorial e implementar um regime democrático, não para nos colarem a boca com fita adesiva e bloquear que quem foi democraticamente eleito faça parte da vida ativa e das políticas do concelho».

«Uma maioria absoluta deste PS em Olhão não pode de forma alguma significar um poder absoluto. Em 2024 iremos comemorar os 50 anos da revolução, espero que para o efeito seja constituída uma comissão organizadora, com inclusão de todas as forças políticas, para que finalmente seja possível celebrar democraticamente a liberdade conquistada no 25 de Abril!», remata o deputado do PAN, Alexandre Pereira, em nota enviada às redações.