PAN formaliza Ana Poeta como cabeça de lista pelo Algarve

O PAN – Pessoas-Animais-Natureza entregou hoje a lista de candidatura às próximas eleições legislativas no Tribunal Judicial da Comarca de Faro, liderada por Ana Poeta.

A cabeça de lista do PAN – Pessoas-Animais-Natureza às Eleições Legislativas 2022 pelo círculo de Faro Ana Poeta e Alexandre Pereira, mandatário da candidatura, entregaram hoje, segunda-feira, 20 de dezembro, a lista de candidatura no Tribunal Judicial da Comarca de Faro.

O programa esteve aberto à participação pública e focará áreas determinantes no contexto político e social nacional, como serão as áreas do ambiente, agricultura, saúde, proteção animal, habitação, transportes públicos e combate à corrupção.

Tanto o programa eleitoral, como o calendário e as ações de campanha serão divulgados no início do mês de janeiro de 2022.

Para Ana Poeta, «as e os algarvios não podem continuar a ser tratados como portugueses de segunda categoria nem o Algarve pode ser visto como a estância turística do resto do país».

«Merecemos o mesmo que os restantes habitantes do país: hospitais e um Serviço Nacional de Saúde (SNS) que consiga suprir as necessidades de todas e todos, habitação a preços condizentes com as nossas capacidades, escolas inclusivas e com currículos diversificados, mobilidade acessível e adequada».

Os candidatos do PAN Algarve estão preocupados com «a falta de água e a seca, a invasão das monoculturas intensivas na paisagem mediterrânica, a reflorestação e regeneração dos solos com flora autóctone, a sobreexploração da Ria Formosa, a pressão imobiliária sobre o litoral e zonas de grande valor natural da região e a proteção e bem-estar animal, que infelizmente apenas é tema em altura de campanhas políticas».

Ana Poeta afirma ainda que «a vida está cheia de decisões. Algumas são importantes e podem mudar a vida pessoal, já outras podem mudar a vida de todos. Se queremos fazer parte da mudança devemos expressar o nosso desagrado pelo que tem sido o nosso desgoverno».

Ana Poeta, 42 anos, é técnica de educação de adultos em projetos de desenvolvimento local, sobretudo sobre a dieta mediterrânica e a alimentação sustentável. É formada em Animação Socioeducativa e Mestre em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local.

Lista de candidatos pelo PAN Algarve

Ana Poeta, técnica de educação de adultos e desenvolvimento local; Saul Rosa, Instrumentista de Orquestra; Alexandre Pereira, técnico superior no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Daniela Duarte, educadora; Maria João Sacadura, professora; Armando Frade, delegado comercial; Sara Santos, administrativa; Abílio Guerreiro, professor; Elza Cunha, médica.

Suplentes