PAN Algarve avança com ponto de recolha de donativos para a Turquia

O PAN Algarve disponibilizar a sede em Faro como ponto de recolha de bens materiais e alimentares para a embaixada da Turquia, de forma a ajudar as vítimas do recente duplo sismo sofrido na Turquia e Síria, que contabiliza até ao momento mais de 20 mil mortos, 70 mil feridos e 300 mil pessoas desalojadas.

A sede do PAN Algarve estará disponível para recolha de bens desde hoje, dia 10, até ao dia 15 de fevereiro, prazo anunciado pela embaixada turca para esta angariação. O partido informa que quem pretenda dirigir-se ao espaço PAN Faro e entregar algum material, poderá contactar o partido através de email (distrital.faro@pan.com.pt) ou telefone (213 426 226), de forma a agendar as entregas no espaço PAN de Faro, situado na Estrada de São Luís, 7 B.

«Estivemos em contacto com a embaixada através do contacto telefónico de emergência da mesma, e foi-nos dadas indicações sobre o modo de efetuar esta recolha. Verificámos que existem pontos de recolha em Lisboa e no Porto, mas não no Algarve. Por isso vamos também fazer parte desta rede solidária e solicitamos que o material a ser entregue seja do âmbito do que foi requerido pela embaixada, como roupa de inverno para adultos e crianças, fraldas, ração animal, produtos de higiene, comida enlatada ou não perecível, tendas, mantas, sacos-cama, garrafas térmicas e lanternas», explica Saúl Rosa.

«Depois de terminada a recolha, iremos entregar os bens adquiridos na Embaixada turca em Lisboa. Entendemos ser uma corrida contra o tempo e sobretudo contra o frio, pois as baixas temperaturas que se têm sentido nos locais de maior destruição, dificulta a possibilidade de sobrevivência de pessoas e animais, pelo que urge todo o tipo de ajudas. Apelamos aos algarvios e algarvias que se mobilizem para esta angariação, pois nunca saberemos quando é que algo semelhante poderá acontecer no Algarve, e nessa altura a ajuda internacional também poderá ser crucial. Penso que seja a melhor forma de demonstrar a nossa solidariedade para com o povo turco e sírio. É importante recolher uma quantidade relevante de bens, pois quanto maior o sucesso da recolha, mais pessoas e animais poderemos ajudar», acrescenta o comissário político distrital do PAN Algarve.