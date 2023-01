Outdoor do PSD questiona futuro da maternidade de Portimão

Outdoor do PSD coloca a Manuel Pizzaro «uma das questões que fica por responder: senhor ministro, a maternidade de Portimão vai fechar?».

A Comissão Política de Secção do Partido Social Democrata de Portimão lançou hoje um novo outdoor, na cidade de Portimão, em articulação com o PSD Algarve, aproveitando a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na região algarvia, «para lhe colocar uma das questões que fica por responder: senhor ministro, a maternidade de Portimão vai fechar?».

Recorda o PSD de Portimão que «no ano de 2022, a maternidade de Portimão esteve fechada um a cada cinco dias. Já em 2023, com os avisos dos dias oficiais em que irá estar fechada nestes primeiros meses, ainda mais gravosos, podemos verificar que a Maternidade de Portimão irá fechar um a cada 2,5 dias. Por este andar, qualquer portimonense perguntará: Então e em 2024, fecha?».

«O senhor ministro da Saúde esteve, muito bem, em Portimão nestes dias de visita oficial ao Algarve para inaugurar (em conjunto com a presidente de Câmara Municipal?, Isilda Gomes, «e a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA)», Ana Vargues Gomes, «um espaço para saúde mental na nossa cidade, que o PSD felicita e encara com agrado», segundo se lê na nota enviada às redações.

No entanto, «esperava o PSD que, da parte de qualquer dos intervenientes, nomeadamente de quem tutela a Saúde, o senhor ministro, houvesse uma palavra sobre a estratégia para a Maternidade de Portimão. Não houve».

Assim, o PSD de Portimão «irá remeter hoje, no dia em que lança a questão publicamente, em outdoor na cidade de Portimão para fazer todos os portimonenses e barlaventinos refletirem, um conjunto de questões ao senhor ministro da Saúde. Os portimonenses, os algarvios e os barlaventinos merecem respostas e esperança em poderem ver os seus filhos e os seus netos nascerem onde os seus pais e os seus avós nasceram. Em países ditos evoluídos, aumentam as maternidades, esperamos que em Portugal não diminuam como ocorre em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos».

Do ponto de vista político, «sendo este um assunto suprapartidário, sem ideologia sequer, sabe o PSD que as mesmas forças políticas que no passado por motivos bem menores mas também em relação à mesma maternidade de Portimão, fizeram cordões humanos e manifestações à porta do Hospital de Portimão contra um governo do PSD/CDS, hoje acham inoportuno confrontar um governo do Partido Socialista (PS) e pedir respostas a quem está há sete anos a governar e nada mudou».

«Portimão, o Algarve e os portugueses sabem quem liderou estas manifestações e que hoje está silenciada nos Paços do Concelho na Câmara Municipal de Portimão. Hoje estão silenciados ou calados».

O PSD irá «divulgar as respostas do senhor ministro da Saúde sobre a maternidade de Portimão, que espera que sejam positivas e no sentido de um trabalho conjunto que vise resolver esta lacuna que este governo outrora criticou e, agora, em sete anos, ainda não conseguiram resolver. Os problemas resolvem-se com ações e estratégias no presente e não com desculpas e ataques a décadas e governos passados, esperemos que o senhor ministro tenha essa elevação política e sentido de responsabilidade, de forma a dar a esperança que a maternidade de Portimão e os portimonenses querem ouvir, ler e ver», conclui a nota dos social-democratas.