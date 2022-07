O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) está hoje em Monchique e Lagos no âmbito do programa «SOS Natureza».

Os Verdes «conhecem e lutam há muitos anos para que o sul do país não continue no caminho de desertificação e de abandono» e, por isso, os dirigentes da comissão executiva do PEV, Tiago Aldeias e Mariana Silva vão estar no Algarve hoje, dia 16 de junho.

O programa começa com uma visita à Ria de Alvor, durante a manhã, à qual se seguirá um almoço com apoiantes e membros da CDU.

Durante a tarde a comitiva reúne com a Associação dos Bombeiros de Monchique, com os lesados do incêndio de 2018 e associações ambientais (Monchique Alerta, A Nossa Terra, A Rocha).

O programa termina às 17h30 com uma visita à Barragem de Bravura e uma reunião com a Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor (ARBA).

A campanha «SOS Natureza» é um alerta para «os graves problemas ambientais que Portugal enfrenta há décadas com perda de biodiversidade, desinvestimento nas estruturas da responsabilidade do Ministério do Ambiente e com as promessas de mitigação das alterações climáticas a não saírem do papel. Em Portugal, acresce a degradação das áreas protegidas, intensificada por uma dualidade de interesses entre a construção privada e os valores naturais».

O roteiro, que já passou pelos distritos de Évora e Beja e Faro, tem abordado temáticas tão diversas como as culturas intensivas, o bem-estar animal, os transportes públicos, a situação de seca, a orla costeira, a água pública, o património arqueológico, a floresta, entre tantos outros que se vão interligando e não podem ser dissociados.

A «SOS Natureza» pretende dar visibilidade à realidade local, sentida pelas populações e abordada nos diversos relatórios nacionais e internacionais que referem que a perda de biodiversidade «é um fator preocupante que provoca desequilíbrios ecológicos, com profundos impactos nas nossas vidas, como as alterações de condições necessárias à prática de uma agricultura saudável, a cada vez menor disponibilidade de variedades agrícolas, ou o surgimento de pragas, doenças ou pandemias descontroladas, tendo sempre em atenção a necessidade da mitigação das alterações climáticas».

Muitos fatores, como a agricultura intensiva e o consequente uso excessivo de agroquímicos, a destruição de habitats, a desflorestação, a urbanização de muitas áreas e as alterações climáticas, são apontados como as principais causas de destruição de diversidade biológica.

Em Portugal, acresce a degradação das áreas protegidas, por falta de meios humanos, materiais e financeiros e também pela falta de uma estratégia coesa e integrada de conservação da natureza, intensificada por uma recorrente dualidade de interesses entre a construção privada e os valores naturais.

«É urgente lutar pela defesa do Ambiente, pela preservação e conservação da natureza, pelo direito a viver num país ambientalmente seguro e equilibrado», consideram os Verdes.

A campanha «SOS Natureza » terminará em dezembro, com a celebração do 40° aniversário do Partido Ecologista Os Verdes (PEV).