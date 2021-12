Oposição chumba aumento de IMI e Derrama em Albufeira

Desidério Silva, vereador eleito pelo Movimento Independente Por Albufeira (MIPA) e restante oposição, votou contra o aumento de impostos municipais.

Desidério Silva Vereador eleito pelo Movimento Independente Por Albufeira (MIPA) e restante oposição, votou contra o aumento de impostos, IMI e Derrama, apresentado pelo executivo liderado pelo PSD (valor a rondar os 7 milhões de euros) aumento este que iria penalizar as famílias dos albufeirenses e o investimento privado no concelho, este aumento iria contribuir, para aumentar a receita, para o ano de 2022.

O Orçamento iria a discussão na Assembleia Municipal realizada no dia 15 de dezembro, que acabou por ser retirado pelo executivo da ordem dos trabalhos.

Desidério Silva, defende que «existem outras alternativas para aumentar a receita e não asfixiar os munícipes e as empresas, que procuram reerguerem-se da situação pandémica em que vimemos, com uma gestão eficaz e controle da despesa nos gastos em certas atividades, algumas supérfluas, apostar na eficiência dos serviços prestados aos munícipes e empresários, nomeadamente a celeridade no processo que envolve a Divisão de obras e não só, traria mais receita» ao município de Albufeira.

«Todos sabemos que o aumento de impostos é o caminho mais fácil» e este executivo liderado pelo PSD «tem demonstrando incapacidade na gestão, no controle da despesa da autarquia. Assinalamos, o ponto nove levado ao plenário da Assembleia Municipal de Albufeira, realizada no dia 15 de dezembro pelo executivo liderado pelo PSD, a proposta de isenção das taxas de ocupação da via pública para os estabelecimentos comerciais, restauração e bebidas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro».

«Congratulámo-nos com a aprovação da nossa proposta apresentada pelo deputado Raul Ferreira representante do movimento MIPA e levada a votação, a isenção das taxas de ocupação da via pública para os estabelecimentos comerciais, restauração e bebidas não para três meses, mas sim para quatro meses, sendo incluindo o mês de março, a proposta aprovada pelos membros da oposição», assinala o MIPA em comunicado enviado às redações.