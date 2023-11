Norte: alguém recorda uma promessa cumprida de Costa para o Algarve?

Cristóvão Norte pergunta hoje «se alguém se recorda de uma promessa cumprida de Costa para o Algarve?»

Após a demissão do primeiro-ministro António Costa, e «atendendo a que não resta qualquer outro caminho» que não seja a dissolução da Assembleia da República e a convocação de novas eleições, importa agora «que os algarvios façam uma avaliação geral do desempenho dos governos do Partido Socialista (PS), mas também, em particular, dos compromissos assumidos para com o Algarve», desafia hoje Cristóvão Norte, presidente do Partido Social Democrata (PSD) Algarve.

No que a este aspeto diz respeito, Norte assinala que «o cenário é desolador: não se cumpriram as promessas do novo Hospital Central, da redução de 50 por centodas portagens, da requalificação da Estrada Nacional (EN)125 entre Olhão e Vila Real de Santo António (VRSA), das obras no Porto de cruzeiros de Portimão, da diversificação da economia com uns tais 300 milhões prometidos no tempo da pandemia ou das graves questões da água».

Nem «uma única casa foi entregue no Algarve no âmbito do programa arrendamento acessível e mais de 5000 alunos começaram o ano sem pelo um professor a uma das disciplinas. A par disso, é hoje mais demorado ter acesso a uma consulta ou cirurgia e há mais algarvios sem médico de família. Até na eletrificação da ferrovia em curso, a obra tem um ganho marginal para a região porque para a cruzar de uma ponta à outra vão ser necessárias umas insuportáveis 2h25m. Não houve qualquer reforma estrutural das opções de futuro da região».

Norte enfatiza que «fomos surpreendidos com este desenlace, mas já estávamos a trabalhar, criando de raiz um programa com um grupo de estudo compostos por independentes e militantes, denominado Movimento Algarve. Um programa de mudança. Estamos prontos»

O presidente do PSD Algarve «espera que se abra um novo ciclo na região, a qual tem sido dominada por uma hegemonia socialista que não é reivindicativa e tem posto em causa o futuro do Algarve».