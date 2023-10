Ministro da Saúde reúne-se com autarcas do Algarve

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reuniu-se ontem à tarde com os autarcas do Algarve sobre alguns investimentos na região.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, reuniu-se ontem à tarde com os autarcas do Algarve para fazer o ponto de situação de alguns investimentos fundamentais na região e ouvir as preocupações dos presidentes de câmara relacionadas com o sector da saúde.

No encontro, foi assumido pelo governante que os concursos para o Hospital Central do Algarve e para o Centro Oncológico da Região Sul irão ser lançados no primeiro trimestre de 2024.

Os autarcas mostraram-se satisfeitos com o compromisso, ainda que tenham manifestado algumas reservas, já que que são projetos há muito falados, mas que ainda não avançaram.

Concordam, por outro lado, com a decisão do governo, de que o projeto do Centro Oncológico não fique comprometido pelo do novo Hospital Central do Algarve, ainda que compreendam a necessidade de haver, depois, uma articulação entre as duas unidades.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, referiu que é fundamental perceber-se que o problema do Algarve não reside só na falta de equipamentos, passa também pela falta de financiamento nesta área.

Os autarcas levantaram ainda algumas dúvidas sobre o modelo de funcionamento da nova Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, tendo o ministro defendido que esta é a melhor solução, considerando que atualmente as estruturas estão muito fragmentadas e que este modelo irá garantir uma resposta mais simplificada.

Ficou agendada uma nova reunião com os autarcas para o início do próximo ano para se fazer um novo ponto de situação e se falar sobre os projetos e obras na área da saúde incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).