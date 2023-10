Ministro da Saúde garante concurso para Centro Oncológico do Algarve em 2024

Ministro da Saúde Manuel Pizarro garantiu hoje em Olhão, a abertura de concurso público para o Centro Oncológico do Algarve, em 2024.

O ministro da Saúde assegurou hoje, em Olhão, o lançamento em 2024 do concurso para a construção do Centro Oncológico do Algarve, desvalorizando os avisos do PSD em como o projeto poderia parar.

«É só ler o relatório do Orçamento do Estado [para 2024] que foi apresentado na Assembleia da República. Nós assumimos que em 2024 vai ser lançado o concurso para a obra do Centro Oncológico e para a obra do novo hospital Central do Algarve», disse Manuel Pizarro à margem de uma visita à Unidade de Saúde Familiar Lendas de Olhão, no Centro de Saúde de Olhão.

O presidente do PSD Algarve, Cristóvão Norte, disse na segunda-feira que a obra do centro oncológico estava em risco de ficar parada, após duas entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde terem emitido pareceres desfavoráveis ao projeto.

O ministro da Saúde explicou que a obra do Centro Oncológico será lançada pela administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) e que os pareceres das duas construções «não invalidam que avancem separadamente».

Manuel Pizarro sublinhou que os pareceres já emitidos chamam a atenção para «um ponto que é também muito relevante».

«É evidente que o Centro Oncológico tem de estar profundamente articulado com o novo hospital central» do Algarve.

O ministro da Saúde concluiu que o centro oncológico «pode e deve avançar com um programa funcional que lhe permita, no futuro, uma articulação virtuosa com o novo Hospital Central do Algarve, que é assim que as coisas devem ser».

O PSD Algarve tinha avançado em comunicado que os pareceres desfavoráveis provêm da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, numa primeira instância, e da comissão que coordena os estudos tendentes ao lançamento do novo hospital central.

No final de junho, O CHUA adjudicou os projetos de execução e especialidades para o centro oncológico, que permitirá tratar num único espaço até três mil doentes com cancro por ano.

«O processo relativo ao novo Centro Oncológico de Referência do Sul ameaça transformar-se num absurdo enredo kafkiano, tal são as complicações a que está sujeito», referiu Cristóvão Norte, lamentando que o projeto tenha sido chumbado por dois pareceres negativos de organismos públicos.

O futuro equipamento vai permitir reunir, num único espaço físico, a possibilidade de diagnósticos, tratamentos e investigação na área da oncologia, representando um investimento total de 14 milhões de euros (40 por cento financiados pelo CHUA e o restante pelo Programa Regional Algarve 2030).

As estimativas apontam para que o novo centro, que vai ser construído no Parque das Cidades Faro-Loulé, possa, anualmente, dar resposta até três mil doentes com cancro.

Anualmente, há cerca de 1.500 doentes oncológicos diagnosticados anualmente no Algarve e vários são encaminhados para exames e tratamentos em Lisboa ou Sevilha, respetivamente, a 280 e a 200 quilómetros de Faro.