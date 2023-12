Ministério da Administração Interna assina acordos com Silves e VRSA

O Ministério da Administração Interna (MAI) homologou acordos com os municípios de Silves, Sousel e Vila Real de Santo António (VRSA).

O Ministério da Administração Interna (MAI) homologou acordos com os municípios de Silves, Sousel e Vila Real de Santo António (VRSA), ontem, dia 7 de dezembro, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.

No atual plano de investimentos nas forças de segurança já foram assumidos compromissos de 130 milhões de euros em infraestruturas, equipamentos, veículos e armamento, informa o MAI em nota enviada ao barlavento.

A secretária de Administração Interna, Isabel Oneto, afirmou que «a execução do nosso programa de investimentos tem decorrido a bom ritmo. Esperemos que assim continue no futuro, porque estes programas são essenciais para que as forças de segurança tenham condições de trabalho e de operacionalidade para garantir a segurança dos cidadãos. Concretizamos hoje estes passos porque o poder local é um parceiro essencial nas políticas de segurança e de administração interna. E gostaria de salientar que os territórios menos densamente povoados, ou com povoamento mais disperso, merecem o mesmo respeito da parte do Governo que os territórios urbanos. Todos carecem da mesma proteção e do mesmo investimento».

A vice-presidente da Câmara Municipal de Silves, Luísa Conduto Luís, afirmou que «é com satisfação que estamos a assinar este contrato interadminsitrativo. É o primeiro passo para aquilo que é necessário fazer. São Bartolomeu de Messines possui um quartel da GNR degradado. Só com outras condições poderão cumprir a missão de zelar pela nossa segurança e outras missões importantes, em particular o acompanhamento próximo de cidadãos idosos. A nossa satisfação é que hoje estejamos a assinar o nosso contrato. Maior será quando o quartel esteja construído».

Já o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Palma de Araújo, considerou que «é um dia muito especial para o concelho. Quero deixar um agradecimento especial à Secretária de Estado e enviar um cumprimento muito especial ao ministro da Administração Interna. Porque é de louvar, de destacar e de sinalizar quando se cumprem os compromissos assumidos. Perante muitos incrédulos, aquilo que foi o compromisso foi cumprido. O posto irá criar melhores condições de trabalho para os militares da GNR que desempenham uma missão muito importante na garantia da segurança para os residentes e para os que nos visitam».

Na ocasião foi ainda assinado um acorco com o município de Sousel para um investimento de 1.212 milhões de euros (acrescido de IVA), na construção do Posto Territorial, para a qual a autarquia cedeu um terreno.