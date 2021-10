Lagos: órgãos autárquicos municipais eleitos tomaram posse

Realizou-se no Centro Cultural de Lagos, a instalação dos órgãos autárquicos municipais eleitos para o mandato 2021-2025, na segunda-feira, dia 11 de outubro.

A cerimónia foi presidida pela Mesa da Assembleia Municipal cessante, que deu posse aos membros dos novos órgãos deliberativo e executivo, eleitos por sufrágio universal direto e secreto no dia 26 de setembro e cujos resultados foram proclamados pela Assembleia de Apuramento Geral no dia 28 de setembro.

A assistir, para além de eleitos locais de Lagos e de outros municípios vizinhos, antigos autarcas, entidades regionais e locais, esteve o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho.

Neste último ato como presidente da Assembleia Municipal de Lagos, Paulo Morgado saudou todos os eleitos, dirigindo-lhes uma mensagem de incentivo e sublinhando a responsabilidade e honra inerentes às funções de autarca, que deve estar ao serviço da população e defender o interesse público.

Lembrando o crescimento populacional registado nos últimos anos, Paulo Morgado acrescentou que todas as perspetivas apontam para a continuidade desta tendência, resultando em cada vez mais cidadãos a escolherem Lagos para viver, o que se traduz em desafios e responsabilidades acrescidas em áreas como a sustentabilidade, as alterações climáticas, a qualidade de vida, a educação e a habitação, entre outras.

Desejando a todos um excelente trabalho, o presidente da Assembleia Municipal cessante formulou votos de que os próximos quatro anos sejam anos de progresso e de qualidade de vida.

A segunda e última intervenção da cerimónia coube a Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, que irá liderar os destinos do município por mais quatro anos.

Assumindo a satisfação pela confiança manifestada pela população, Hugo Pereira atribuiu a maioria absoluta conquistada neste ato eleitoral ao reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do anterior mandato, assim como à renovação da confiança para desenvolver um ambicioso programa político que tem como grande alcance colocar «Lagos mais à Frente».

Declarando ter as mangas arregaçadas e convicção renovada para dar continuidade aos projetos já anteriormente executados e lançar novas sementes de desenvolvimento, o autarca enumerou muitos dos investimentos realizados, destacando obras como a renovação de eixos viários (Estrada da Luz e Estrada da Meia Praia), a construção da nova EB1 + JI da Luz, a ampliação do Cemitério de Bensafrim, a requalificação dos mercados municipais, o lançamento de concurso para a empreitada da 2.ª fase de Valorização da Ponta da Piedade, os empreendimentos habitacionais municipais em construção, a renovação do Museu Municipal, a intervenção nas muralhas, o projeto para a preservação do cordão dunar da Meia Praia, a abertura do Espaço Cowork e da Fábrica do Empreendedor, entre tantas outras ações que marcaram o mandato 2017-2021.

Identificando as pessoas como a grande prioridade do mandato agora iniciado, Hugo Pereira começou por referir-se à habitação como um dos principais eixos de intervenção, o qual passa não apenas por concretizar as ações elencadas na Estratégia Local de Habitação, que prevê um investimento de 18 milhões de euros e a criação de respostas habitacionais para 400 famílias, como também envolve a componente da reabilitação urbana e toda uma nova política de cidade.

A solidariedade social como forma de combate à pobreza e exclusão social, assim como o apoio aos idosos e crianças, é outro dos focos do programa político apresentado.

Na sua intervenção, Hugo Pereira passou ainda em revista as ações a desenvolver para afirmar a qualidade ambiental do território, valorizar o património material e imaterial, promover o sucesso educativo, apoiar o desporto e promover estilos de vida saudáveis.

A cerimónia contou com vários momentos culturais, a cargo da Orquestra Ligeira de Lagos e da Associação de Dança de Lagos.

Eleitos

Câmara Municipal de Lagos – órgão executivo do município, é composto pelo presidente e por seis vereadores, um dos quais designado vice-presidente. Membros da Câmara Municipal por ordem de eleição:

Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira

Paulo Jorge Correia dos Reis

Sara Maria Horta Nogueira Coelho

Luís Alberto Bandarra dos Reis

Pedro Augusto Borges de Lima Palma Moreira

Sandra Maria Almada de Oliveira

Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes

Assembleia Municipal de Lagos – órgão deliberativo do município, é composto por 21 cidadãos eleitos diretamente a partir das listas concorrentes e pelos quatro Presidentes de Junta de Freguesia do Município, num total de 25 elementos. Membros por ordem de eleição:

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos

Maria Paula Dias da Silva Couto

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste

Nuno Filipe Carreiro Ferreira Serafim

Maria Clara de Paiva Boléo da Silva Rato

Márcio Filipe dos Santos Viegas

José Manuel da Glória Freire de Oliveira

Maria João Travanca Gervásio Batista

Fernando de Jesus Ildefonso

Paulo Jorge do Rosário Dias

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

Rui Filipe Machado de Araújo

Maria Manuela de Jesus Duarte

José Manuel da Silva Jácome

Dina Paula Furtado Bravo Seromenho de Cintra

David Eduardo Vicente Roque

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

Mílvia Filipa Pires de Campos Gonçalves

Ana Paula Pereira Viana

José António dos Santos Guerreiro

Maria Filomena Vieira de Jesus Sena da Cunha Lima

Pela Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos: Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes;

Pela Junta de Freguesia da Luz: João Fernando Rosado Reis;

Pela Junta de Freguesia de Odiáxere: Carlos Manuel Pereira Fonseca;

Pela União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João: Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio;

Na primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia Municipal, realizada imediatamente após a instalação dos órgãos, foram eleitos o Presidente e os Secretários da respetiva Mesa: