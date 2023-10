JSD Loulé crítica «bailarico do poder» na Câmara Municipal de Loulé

Juventude Social Democrata (JSD) critica «bailarico do poder» do executivo socialista na Câmara Municipal de Loulé e aponta falta de estratégia para a juventude.

Face às recentes remodelações no executivo camarário presidido por Vítor Aleixo, a Comissão Política da Juventude Social Democrata (JSD) de Loulé «em nome dos jovens do concelho, reage com estranheza, mas, acima de tudo, com tremenda preocupação».

Em nota enviada hoje às redações, «consideramos que esta dança de cadeiras demonstra um desnorte do executivo que já vem de trás, visando única e exclusivamente acomodar interesses políticos e partidários com vista à manutenção do poder, que se perpetua desde 2013, sem quaisquer efeitos para a vida dos louletanos».

A estrutura juvenil considera que «este completo desnorte e falta de projeto é uma fatura que já está a ser paga e se reflete notoriamente no pouco investimento executado, mas será ainda maior no futuro e afetará os jovens. Há problemas como a habitação para os jovens que é premente resolver».

E questiona: «que é feito das políticas de juventude?».

A JSD diz que «a Câmara de Loulé não tem hoje uma única política de habitação jovem nem sequer uma atenção cuidada das dificuldades vividas pelos jovens do concelho. Para quando uma visão integrada do desporto e da cultura com a requalificação do Estádio Municipal de Loulé e da sua pista de ciclismo e o Centro de Educação e Cultura de Quarteira? Onde está o cheque-livro para os jovens de 18 anos?».

Estes «são temas que interessam mais aos jovens e à comunidade em geral e que deveriam ocupar mais as preocupações do executivo do que os bailaricos de poder e as quezílias dos seus vereadores, que pouca visão parecem ter para o futuro do concelho. São estas as vozes de ação que todos os jovens louletanos gostariam de ouvir ecoar pelos corredores da decisão», conclui a nota da JSD.