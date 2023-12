JSD Algarve vê aprovada recomendação «Seca no Algarve, Pressão e Soluções»

JSD Algarve vê aprovada a proposta de recomendação à Assembleia Intermunicipal do Algarve, «Seca no Algarve, Pressão e Soluções».

A comissão política distrital da Juventude Social Democrata (JSD) Algarve apresentou através da bancada intermunicipal do Partido Social Democrata (PSD) à Assembleia Intermunicipal do Algarve, uma proposta de recomendação ao Conselho Intermunicipal e a todos os municípios do Algarve sobre a seca na região enquadrando o tema e apresentando soluções.

A seca na região do Algarve é um problema cada vez mais permanente e gravoso. A situação agrava-se no Barlavento algarvio onde a Albufeira de Odelouca tinha 24 por cento de armazenamento (face à média de 44 por cento) ou a Albufeira do Arade que tinha 14,9 por cento de armazenamento (face à média de 28,1 por cento).

O caso mais grave, contudo, inclusivamente a nível nacional, é a albufeira da Bravura com o número muito preocupante de 7,6 por cento (face à média de 52,4 por cento).

Tendo em conta esta situação, o presidente da JSD Algarve, Artur Teixeira Gomes, reforça que «se queremos falar de futuro temos obrigatoriedade de falar na sustentabilidade dos recursos. Na questão da gestão da água temos de tomar decisões já ou colocamos em causa toda a sustentabilidade económica e social da região».

Para a JSD Algarve é urgente procurar alternativas de eficiência na utilização de água, bem como procurar outras fontes de água para consumo público, agrícola e industrial. Na eficiência da utilização de água, todos os municípios devem procurar melhorar as suas infraestruturas de distribuição de água para evitar perdas avultadas.

Desta forma a JSD Algarve propôs ao Conselho Intermunicipal o seguinte:

Intervenha perante o Ministério das Infraestruturas e do Ambiente para a célere construção da central de dessalinização do Algarve, atualmente em consulta pública, acauteladas que estejam todas as questões ambientais inerentes à sua construção;

Pressione o Ministério das Infraestruturas e do Ambiente para o início dos procedimentos para a construção da Barragem da Foupana;

Pressione o Ministério das Infraestruturas e do Ambiente para a o início dos procedimentos para a construção de transvases entre barragens a nível regional e nacional de forma a construir uma rede hídrica nacional.

Em conjunto com todos os Municípios do Algarve seja elaborada uma estratégia regional de combate à seca, com objetivos, metas e penalizações em vista à construção cooperativa de uma rede hídrica de cariz regional, com um maior número de bacias de retenção, transvazes entre as mesmas e complementadas com mais espaços verdes.

A presente proposta foi aprovada por maioria, com dois votos contra do Partido Socialista (PS) e de um deputado do PAN pela Assembleia Intermunicipal do Algarve pelo que a mesma seguiu para o Conselho Intermunicipal.

A JSD Algarve irá também, de forma complementar, enviar uma proposta de recomendação a todas as Assembleias Municipais para a tomada de medidas a nível local e originar uma posição conjunta espelhada por toda a região do Algarve em todos os níveis de decisão.

«As novas gerações têm-se exprimido, e cada vez de uma forma mais veemente, sobre a urgência da tomada de decisões que impactem a gestão de recursos e as alterações climáticas, cá estamos e estaremos para tentar gerar consensos e levar aos órgãos competentes as suas vontades, esta é a nossa principal responsabilidade enquanto dirigentes de Juventudes Partidárias», frisa Artur Teixeira Gomes.