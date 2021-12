João Cotrim Figueiredo reúne amanhã com a administração do CHUA

João Cotrim Figueiredo, presidente do partido Iniciativa Liberal, vai estar em Faro amanhã.

A Iniciativa Liberal (IL) irá realizar várias ações de campanha nos próximos dias, que vão contar com a participação do presidente do partido, João Cotrim Figueiredo.

Amanhã, quarta-feira, dia 22 de dezembro, às 16h30, João Cotrim Figueiredo estará no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para uma reunião com o conselho de Administração.

Segundo fonte da IL, esta reunião tem como objetivo demonstrar a preocupação do partido com a falta de capacidade das unidades hospitalares na região do Algarve.

Pretende também perceber as dificuldades locais, como a dificuldade em contratar e reter profissionais, o que coloca em risco o serviço de urgência em várias especialidades (pediatria, ginecologia e obstetrícia).

De referir que, recentemente, o partido desenvolveu um inquérito à população, que conclui que a saúde e a falta de capacidade das unidades de saúde representam a maior preocupação dos habitantes do distrito de Faro.

No dia 23 de dezembro, quinta-feira, às 10h30, João Cotrim Figueiredo irá visitar uma exploração agrícola, a Fruta Divina (Monte das Lagrimas 1501), em Odemira.

Esta ação irá permitir conhecer as condições de vida dos migrantes que trabalham em exploração agrícola. Assim como conhecer a realidade do sector agrícola, que ocupa cerca de 60 por cento da população de Odemira.

O partido Iniciativa Liberal estreou-se nas suas primeiras Eleições Legislativas em 2019 com a eleição de um deputado para Assembleia da República.

Tal como aconteceu em 2019, a Iniciativa Liberal irá apresentar listas em todos os círculos eleitorais, mostrando-se como um verdadeiro partido nacional.