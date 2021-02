Preocupada com os efeitos da crise de saúde pública na economia e no turismo, a deputada socialista Jamila Madeira promove uma audição pública online sobre a retoma da atividade turística com as várias entidades do sector.

A reunião, que se realiza por videoconferência na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, entre as 17 e as 19 horas, visa fazer uma avaliação da situação económica desta atividade, há mais de um ano em paragem quase total, e conhecer os caminhos apontados pelas entidades desta área para o processo de retoma e novo enquadramento do sector.

Do ponto de vista económico, designadamente no sector do turismo, a paragem foi abrupta e, no que diz respeito ao Algarve, praticamente total.

«Sabemos que as limitações não vão desaparecer de um dia para o outro, mas a campanha de vacinação em curso traz uma oportunidade para a retoma da atividade turística tão importante para a economia do país», aponta a deputada eleita pelo círculo de Faro no convite às instituições do sector.

Lembrando que o governo colocou em discussão pública o Plano de Recuperação e Resiliência, com um contributo europeu de 13 mil milhões de euros para a retoma económica e social de Portugal, Jamila Madeira defende que é preciso «conjugar as oportunidades do avanço da vacinação com este instrumento financeiro para programar a reativação da atividade das nossas empresas e da economia».