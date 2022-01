Jamila Madeira pede segunda oportunidade para construir novo Hospital Central do Algarve.

Jamila Madeira pediu hoje em Lagos, uma segunda oportunidade para construir novo Hospital Central do Algarve.

A inclusão desde hoje do antigo Hospital privado São Gonçalo de Lagos no Serviço Nacional de Saúde substituindo assim o velhinho hospital de Lagos é uma excelente notícia para as populações de Lagos, Vila de Bispo e Aljezur.

Jamila Madeira, cabeça de lista do Partido Socialista (PS) no Algarve, manifesta a sua enorme satisfação pela conclusão deste processo, recordando que os deputados do PS apresentaram na Assembleia da República uma iniciativa onde sublinhavam a importância do governo viabilizar uma resposta hospitalar moderna e à altura das necessidades das populações das «Terras do Infante».

A antiga Secretaria de Estado Adjunta e da Saúde felicitou o conselho de administração do CHUA e todos os autarcas envolvidos nesta solução para o antigo Hospital de Lagos, adiantando que esta anunciada prenda de «ano novo» é um excelente contributo para reforçar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde no Algarve e nos concelhos do sudoeste alentejano.

Reafirmando que com o PS o novo Hospital Central vai mesmo para a frente e que ultrapassadas as incertezas legais sobre o contrato suspenso em 2011 o governo do PS avançará com a assinatura do contrato de adjudicação da obra, Jamila Madeira pediu aos algarvios uma segunda oportunidade para o PS cumprir com a construção do novo hospital central do Algarve.

«Quem é que acredita que o PSD vai gastar 300 milhões de euros num hospital público quando o seu líder defende que o Serviço Nacional de Saúde deve ser só para os pobres e quem tem dinheiro deve pagar a saúde? Quem é que acredita que a direita que deseja acabar com a gratuitidade da saúde e colocar novamente o privado em concorrência com o público construiria um hospital novo para os pobres e indigentes?».

Para a cabeça de lista dos socialistas algarvios «só com o Partido Socialista e António Costa teremos um novo hospital central no Algarve, como garantimos hoje um novo edifício para o velho hospital de Lagos, porque só o PS defende um SNS universal e tendencialmente gratuito».