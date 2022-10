Isilda Gomes, autarca de Portimão, foi eleita presidente da Comissão dos Recursos Naturais do Comité das Regiões Europeu.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Maria Prazeres Gomes, foi eleita presidente da Comissão dos Recursos Naturais (NAT) do Comité das Regiões (CR) Europeu na reunião constitutiva de 5 de outubro.

Isilda Gomes é membro do Grupo do Partido Socialista Europeu do Comité das Regiões e presidirá aos trabalhos da Comissão NAT nos próximos dois anos e meio, até ao final do atual mandato quinquenal do CR.

A Comissão NAT do Comité das Regiões Europeu, que reúne mais de 100 presidentes de município ou de região e membros de uma assembleia local ou regional, visa assegurar que a legislação da UE responde às necessidades das comunidades locais em domínios políticos como o desenvolvimento rural, a saúde pública, a agricultura e a alimentação, a silvicultura, a política marítima (incluindo a economia azul e as pescas), a proteção civil, o turismo e a defesa do consumidor.

A agenda rural para a Europa e a saúde pública são os temas centrais do mandato atual da comissão, bem como da prioridade política do Comité das Regiões «Construir comunidades resilientes».

Isilda Maria Prazeres Gomes comentou a sua eleição afirmando estar «orgulhosa e honrada por ser hoje eleita presidente da Comissão NAT».

«As várias crises que enfrentamos atualmente – desde os incêndios florestais no verão à guerra na Ucrânia – mostram claramente que a Europa tem de se tornar mais resiliente e sustentável. A Comissão NAT pode desempenhar um papel decisivo na resposta aos grandes desafios do futuro: o desenvolvimento rural, a agricultura e os sistemas alimentares resilientes, a saúde e a proteção civil, bem como o turismo sustentável. Trata-se de domínios importantes em que as regiões e os municípios podem fazer a diferença na construção de uma Europa melhor e mais inclusiva», acrescentou.

O presidente do Comité das Regiões, Vasco Alves Cordeiro, eleito junho passado, enalteceu as qualidades da nova presidente da Comissão NAT felicita Isilda Gomes pela sua eleição

. «Adquiriu um enorme capital de experiência enquanto dirigente local e membro do Comité das Regiões. Estou certo de que realizará um excelente trabalho ao assegurar que a voz dos dirigentes locais e regionais é ouvida sobre dossiês estratégicos como a agricultura resiliente e sustentável, o Pacto Ecológico e a segurança do abastecimento alimentar europeu. Trata-se de uma tarefa delicada e crucial nestes tempos de crise. Além disso, o seu mandato centrar-se-á na defesa de um papel mais visível das regiões na União Europeia da Saúde e nos seus pilares», disse.

Isilda Maria Prazeres Gomes é membro do Comité das Regiões desde 2020.

O novo primeiro vice-presidente da Comissão NAT é Radim Sršeň e o segundo vice-presidente é Willy Borsus.