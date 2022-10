Congresso da União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN terá como lema «Algarve – Mais Força à Luta dos Trabalhadores».

O décimo Congresso da União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, está marcado para quinta-feira, dia 27 de outubro, com início às 08h30, no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro.

O Congresso que terá como lema «Algarve – Valorizar Salários, Defender Direitos, Qualificar Emprego, Mais Força à Luta dos Trabalhadores».

O órgão máximo da USAL, que reúne de quatro em quatro anos, irá analisar a situação social, económica e política da Região, fazer o balanço da actividade desenvolvida no mandato cessante e aprovar a estratégia de intervenção para os próximos anos.

Os delegados ao congresso, eleitos a partir dos respetivos sindicatos, irão também eleger a Direção da USAL para o mandato que decorrerá até 2026.

No intervalo do Congresso, a direção eleita reunirá para eleger a sua comissão executiva e o novo coordenador da Direção.

Na sessão de encerramento, que terá início às 17h10, intervirão o novo Coordenador da USAL e a Secretária Geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha.