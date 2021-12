Iniciativa Liberal visitou Hospital de Faro e apresentou listas

Apresentação da lista dos candidatos pelo Algarve da Iniciativa Liberal ocorreu ontem, no Dom José Beach Hotel em Quarteira.

Uma comitiva da Iniciativa Liberal liderada pelo presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, e pelo cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Faro às próximas eleições legislativas, Cláudia Vasconcelos, reuniu com membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve para conhecer em detalhe a atual situação das estruturas de saúde no Algarve, um dos temas que mais tem preocupado a população local.

No final da reunião, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, dirigiu algumas palavras aos jornalistas que o aguardavam junto do edifício da administração do CHUA, demonstrando preocupação com os problemas da saúde no Algarve que resultam de duas décadas de planeamento insuficiente e da inexistência de instrumentos de gestão que permitam adaptar os seus recursos às reais necessidades.

O líder da Iniciativa Liberal demonstrou igualmente preocupação face à falta de capacidade instalada na região e reiterou a importância de reformar estruturalmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) de forma a salvaguardar a sua viabilidade futura.

Após a reunião no Centro Hospitalar Universitário de Faro, a comitiva da Iniciativa Liberal rumou a Quarteira onde, no Dom José Beach Hotel, já aguardavam meia centena de membros, simpatizantes e convidados do partido para assistir à apresentação da lista dos candidatos pelo círculo eleitoral de Faro da Iniciativa Liberal às próximas eleições legislativas.

Em antecedência da apresentação dos candidatos, ocorreu uma reunião com diversos empresários, representantes de associações e personalidades da região, em que se discutiram os desafios e oportunidades para o Algarve.

João Cotrim Figueiredo, Cláudia Vasconcelos e João Caetano Dias, o número dois da lista de Faro, ouviram com atenção as preocupações no âmbito da habitação, emprego, burocracia, fiscalidade, mobilidade, agricultura, gestão do solo, saúde e outros, bem como tiveram oportunidade de apresentar algumas das soluções que a Iniciativa Liberal propõe para os temas em debate.

Existiu unanimidade sobre a necessidade de olhar para o Algarve não apenas como região turísticas, mas sim como uma região onde é bom viver, trabalhar, investir e crescer.

O final de tarde foi marcado pela apresentação da lista dos candidatos. Uma lista que foi considerada, pelo líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, como um grande orgulho, cuja composição abrange candidatos oriundos da maioria dos concelhos algarvios e com grande representatividade.

O cabeça de lista, Cláudia Vasconcelos, destacou os desafios que se esperam nos próximos anos para a região do Algarve, sobretudo, mas não exclusivamente, na saúde, economia, educação e mobilidade na região.

Por sua vez, João Caetano Dias, destacou a necessidade de atrair e reter pessoas para a região, criando melhores condições de habitabilidade e desenvolvimento no Algarve.

Lista dos candidatos

Claúdia Vasconcelos, 38 anos, Albufeira João Caetano Dias, 59 anos, Tavira Maria Merino, 50 anos, Portimão Bernardo Lopes, 22 anos, Loulé Salomé Luz, 46 anos, Silves António Pina, 60 anos, Olhão Joaquim Lourenço, 48 anos, Lagos Carolina Lindo, 19 anos, Portimão Daniel Viegas, 34 anos, Faro André Sardo, 28 anos, Faro Catarina Azevedo, 31 anos, Olhão Daniel Frango, 58 anos, Albufeira Vasco Rodrigues, 37 anos, Lagoa Fátima da Rocha, 48 anos, Albufeira

Mandatário da Lista