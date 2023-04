Iniciativa Liberal preocupada com a recente polémica do CHUA

Os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal acompanham com enorme preocupação a polémica do CHUA.

Os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal acompanham com enorme preocupação as denúncias de alegados erros e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro.

A Iniciativa Liberal afirma que as recentes denúncias de alegados erros e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro são efetuadas no seguimento de inúmeras de outras polémicas que envolvem o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) ao longo dos últimos meses.

Após os frequentes encerramentos de urgência pediátrica, que provocaram fortes constrangimentos aos cuidados de saúde na região, seguiu-se um caso de troca de cadáveres na morgue do Hospital de Faro em novembro de 2022, que suscitou a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público, bem como um pedido de demissão do atual conselho de administração do CHUA.

«A eterna discordância entre o CHUA e o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) promovido pela Universidade do Algarve, que limita a formação e captação de futuros médicos para o Algarve, é outro exemplo de polémica constante que envolve a instituição», considera a IL, que exortam ao esclarecimento cabal «da denúncia sobre os alegados erros e negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro. É fundamental efetuar todas as diligências necessárias para averiguar objetivamente os fatos ocorridos, sem juízos de valor e julgamento público sobre a denunciante e o denunciado».

A Iniciativa Liberal «critica veementemente as declarações proferidas, nos últimos dias, por diversos responsáveis do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve que menosprezaram a importância dos casos denunciados e, inclusivamente, colocaram em causa a idoneidade, bem como a sanidade mental da denunciante».

«Comportamentos desta índole por parte de responsáveis pelo conselho de administração do CHUA constituem uma tentativa de influência da opinião pública e contribuirão para a intimidação de potenciais denunciantes futuros de erros identificados na instituição. O excesso de protecionismo cooperativo, sobretudo enquanto decorrerem os inquéritos independentes, levantam sérias questões éticas e morais, bem como correspondem a comportamentos absolutamente inaceitáveis por parte de gestores de instituições públicas em democracias liberais que provocam a decadência das instituições públicas», diz ainda a IL, em comunicado.

Os Núcleos Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal consideram que «os factos que provocaram a denúncia junto do Ministério Público não podem ser menosprezados ou ridicularizados por parte da instituição pública. Em adição do processo legal a decorrer, é essencial que a administração do CHUA e a sua tutela clarifiquem a existência de relatos e denúncias, formais e informais, efetuados no passado por outros profissionais do Hospital de Faro acerca de alegados erros e negligências no serviço de cirurgia do Hospital de Faro, conforme publicamente divulgados nos últimos dias».

Após sucessivos casos de polémica relacionados com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve ao longo dos últimos meses, os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal afirmam que «é urgente apurar todos os factos, quer de índole legal, quer de responsabilidade institucional para restabelecer a confiança dos algarvios no mais importante hospital da região».

«Não é admissível que administrações de instituições públicas, sobretudo dos centros hospitalares como o CHUA, cultivem culturas de receio de represálias institucionais a eventuais futuros denunciantes. Face aos factos relatados, é crucial que, além das análises legais, sejam criados mecanismos independentes e externos de verificação de denúncias futuras para garantir que sejam elevados os padrões de qualidade de assistência médica e recolocada a confiança na instituição», lê-se ainda no comunicado.

«As denúncias de alegados erros e negligências não devem ser encaradas como atos de coragem do denunciante, mas sim como oportunidades de melhoramento institucional. Mais do que cultivar uma cultura de medo e protecionismo cooperativista, é fundamental desenvolver uma cultura de excelência na saúde do Algarve. É um dever do conselho de administração zelar pela qualidade da saúde e segurança do utente, fazendo valer os direitos dos utentes e dos seus profissionais, bem como manter uma postura neutra e imparcial até à apuração das conclusões dos inquéritos legais. O Algarve e os algarvios merecem mais do que uma saúde de segunda categoria», afirma a Iniciativa Liberal.