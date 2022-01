Iniciativa Liberal foi ver por onde vão os alunos algarvios para a escola

Candidatos da Iniciativa Liberal às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Faro simulam trajetos para alunos do secundário chegarem à escola.

A cabeça de lista da Iniciativa Liberal pelo Algarve, Cláudia Vasconcelos, simulou com a restante lista, algumas viagens feitas por alunos do ensino secundário dentro dos concelhos de Silves e Albufeira.

Nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro, a caravana da Iniciativa Liberal (IL) esteve no concelho de Silves e fez um exercício para compreender as dificuldades dos alunos do ensino secundário do concelho para chegarem à escola secundária.

Partindo da porta da Escola Secundária de Silves, dividiu-se o grupo em dois.

Um dos grupos rumou a Tunes e o outro a Armação de Pêra. As viagens, ambas com cerca de 20 kms, demoraram entre 25 e 30 minutos.

Chegados ao centro de Tunes e de Armação-de-Pera, as mesas equipas rumaram à porta da Escola Secundária de Albufeira, percorrendo cerca de 13 quilómetros (km) que demoraram 14 minutos. De salientar que este percursos foram feitos sem recurso à autoestrada.

O que se quis demonstrar com esta ação é a importância da opção de escolha da escola por parte de pais e alunos.

Seja pela proximidade, seja pela qualidade que lhe reconhecem, seja por uma questão de corpo docente ou por preferência em determinada forma de encarar o processo educativo, a IL defende que devem ser os pais e os alunos a escolher a sua escola. Não deve nunca um código postal influenciar essa escolha.

O desconhecimento da região e a falta de coordenação e de abertura dos órgãos decisores a nível nacional na abertura de opções de escolha da escola, leva a que alunos do ensino secundário do concelho de Silves, sejam forçados a escolher a única escola secundária do seu concelho, que fica ao dobro da distância e de tempo da escola secundária do concelho vizinho.

Cláudia Vasconcelos, cabeça de lista pelo Algarve da Iniciativa Liberal realça a importância de «um processo de descentralização que funcione de forma efetiva e que seja capaz de responder aos problemas reais da população do Algarve, salientando ainda a questão da mobilidade na região, e da necessidade da existência de horários adequados nos serviços de transporte que respondem às necessidades dos alunos da região. É urgente descomplicar Portugal e o Algarve!»