Iniciativa Liberal faz rentrée a 12 de agosto em Armação de Pêra

Iniciativa Liberal faz a rentrée política a 12 de agosto, em Armação de Pêra, com a intervenção de Rui Rocha, presidente do partido.

A terceira edição da rentrée política da Iniciativa Liberal realiza-se no sábado, dia 12 de agosto, às 19h00, na Fortaleza de Armação de Pêra, no Algarve, com música ao vivo, animação, jantar ao ar livre e o discurso de Rui Rocha, previsto para as 21h45.

Numa altura em que a carga fiscal atinge sucessivos recordes, em que o resultado de um inquérito ao processo TAP é um relatório controlado e sem qualquer responsabilização e num momento em que se vulgarizou a impunidade política e a degradações dos serviços públicos e das instituições», a Iniciativa Liberal organiza rentrée política com o mote «A Alternativa é Liberal».

A génese da Iniciativa Liberal é remonta a setembro de 2016. Em 2021, elegeu 90 autarcas nas suas primeiras eleições autárquicas. Nas últimas eleições legislativas, realizadas antecipadamente, a 30 de janeiro de 2022, a Iniciativa Liberal elegeu oito deputados à Assembleia da República: João Cotrim Figueiredo, Bernardo Blanco, Carla Castro, Carlos Guimarães Pinto, Joana Cordeiro, Patrícia Gilvaz, Rodrigo Saraiva e Rui Rocha.