Iniciativa Liberal apresenta hoje em Quarteira os candidatos pelo Algarve

Partido apresenta lista dos candidatos às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Faro.

A Iniciativa Liberal formalizou na segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, a entrega da lista que compõe a sua candidatura para as próximas eleições legislativas no círculo eleitoral de Faro.

Decorridos dois anos após as últimas eleições legislativas, a Iniciativa Liberal apresenta, em 2022, uma lista de algarvios de nascença e de coração.

Uma lista composta por algarvios com ligação aos mais diversos concelhos da região, abrangendo o Sotavento e Barlavento algarvios.

A apresentação da lista dos candidatos ao círculo eleitoral de Faro será hoje, dia 22 de dezembro, às 19h00 no Hotel Dom José em Quarteira e contará com a presença do presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

A Iniciativa Liberal orgulha-se por apresentar, no círculo eleitoral de Faro, uma lista composta por cidadãos Liberais de todas as idades e com variadas experiências profissionais.

Previamente à apresentação da lista dos candidatos pelo círculo eleitoral de Faro, o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, irá reunir-se com diversos empresários e responsáveis da sociedade algarvia para conhecer e debater desafios, ameaças, oportunidades e soluções para o Algarve.

A apresentação decorre após a reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) esta tarde.