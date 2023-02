Os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal ouviram proprietários e empresários do sector do Alojamento Local.

Os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal (IL) ouviram proprietários e empresários do sector do Alojamento Local e denunciam as ameaças que medidas anunciadas pelo governo para o sector representam para a economia do Algarve.

Para aquela força política, «as limitações impostas pelo pacote de medidas para a habitação anunciado pelo governo declararam praticamente a morte» do Alojamento Local (AL).

Com efeito, «as medidas anunciadas pelo governo revelam igualmente total desconhecimento ou indiferença pelo Algarve e os algarvios ao restringir um dos sectores económicos mais importantes da região. O sector do Alojamento Local representa 19,7 por cento do total das dormidas turísticas da região e constitui um dos pilares da economia do Algarve», estima o comunicado conjunto enviado hoje às redações.

Para a IL, este «ataque sem precedentes ao licenciamento de novos alojamentos locais representa uma enorme ameaça para economia algarvia no curto prazo. E, conforme já foi dito por diversos empresários e proprietários de AL no Algarve aos Núcleos Territoriais da Iniciativa Liberal no Algarve, a indefinição quanto à renovação de licenciamentos compromete os investimentos dos proprietários e empresários a médio e longo prazo, mas sobretudo a vida das milhares famílias algarvias que dependem diretamente ou indiretamente do sector».

No imediato, «o potencial desaparecimento do sector Alojamento Local no Algarve colocará em causa milhares de empresas e empregos no Algarve e, além de colocarem em causa um tecido económico no Algarve, provocarão igualmente o ressurgimento do mercado paralelo que provocará danos nos índices de qualidade e rentabilidade do sector turístico da região».

Por outro lado, «o programa de habitação anunciado pelo governo não resolverá qualquer problema do Algarve, no entanto irá destruir irremediavelmente um tecido económico essencial da região. Efetivamente, o Algarve não conseguirá dar resposta à quantidade de dormidas turísticas sem o AL, resultando numa forte diminuição do turismo e um forte impacto negativo no Produto Interno Bruto (PIB)» da região.

Os Núcleo Territoriais de Faro, Loulé, Silves, Albufeira e Portimão da Iniciativa Liberal consideram «urgente a reversão das medidas anunciadas para o sector do Alojamento Local de forma a não comprometer o futuro de milhares de algarvios».