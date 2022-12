Hugo Soares homenageia militantes séniores do PSD Portimão

Secretário Geral do Partido Social Democrata (PSD), Hugo Soares, irá homenagear os portimonenses com mais de 25 anos de militância.

O Secretário Geral do Partido Social Democrata (PSD), Hugo Soares, e o presidente do PSD Algarve, Cristóvão Norte, vão estar presentes no Jantar de Natal que terá lugar sábado, dia 17 de dezembro, às 19h30 no Hotel Júpiter (Praia da Rocha), em Portimão.

Este jantar irá assinalar a homenagem a todos os militantes portimonenses do PSD com mais de 25 anos de militância, em trabalho realizado entre a seção do PSD Portimão e a distrital do PSD Algarve.

O mesmo jantar terá um evento paralelo para recolha de donativos para crianças desfavorecidas que será entregue a uma entidade escolhida, do concelho, que o PSD irá manter em reserva mas que apela a todos os presentes (e quem não tiver essa disponibilidade) que colaborem e façam deste evento uma oportunidade de possibilitar uma época natalícia mais feliz a dezenas de crianças portimonenses.

As intervenções políticas vão ficar a cargo da presidente da JSD Portimão, Mariana Marques, do presidente do PSD Portimão, Carlos Gouveia Martins, do presidente do PSD Algarve, Cristóvão Norte, e do Secretário Geral do PSD, Hugo Soares.

Para Carlos Gouveia Martins «este momento é especial por assinalar a homenagem a tantos portimonenses que durante os últimos 25 anos entregaram algo de si ao PSD e a Portimão, é especial por termos uma grande equipa a recolher donativos sem holofotes para doar a dezenas de crianças já identificadas e na discrição que a solidariedade deve ter, é especial por ser a primeira vez que o Hugo Soares enquanto secretário-Geral do PSD vem a um jantar na região e é especial porque a adesão foi tão forte que em 48 horas tivemos de fechar inscrições (exceto para homenageados) devido a já termos a lotação completamente cheia face a capacidade de refeições do hotel».

Finalizando que «não é por ser natal que deixarei de assinalar alternativas que o PSD vê face à governação local socialista e nem deixa de ser um jantar positivo por reforçarmos as nossas ideias políticas perante companheiros algarvios e o secretário geral do partido, com a família do PSD/Portimao reunida e sobretudo unida».