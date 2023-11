Hotel Alcazar: staff faz greve nos feriados até final do ano

Trabalhadores do Hotel Alcazar, sito em Monte Gordo, vão fazer greve nos feriados até ao final do ano.

Os trabalhadores do Hotel Alcazar, sito em Monte Gordo no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA), reunidos em plenário no dia 9 de novembro, decidiram mandatar o sindicato para emitir um pré-aviso de greve para todos os feriados até ao final do ano.

Esta decisão surge no seguimento da reunião com a administração em que a mesma recusou todas as reivindicações apresentadas no caderno reivindicativo sem apresentar qualquer contraproposta, segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve.

Em causa está a reivindicação de um aumento salarial de 10 por cento, no mínimo 100 euros, e a fixação do vencimento base mínimo nos 850 euros a vigorar desde 1 de Janeiro do presente ano; a reposição do pagamento do trabalho prestado em dias feriado com o acréscimo de 200 por cento e a atribuição de um descanso compensatório correspondente a 25 por cento das horas trabalhadas, a gozar num dia à escolha do trabalhador quando atingir o direito a oito horas de descanso; o pagamento do trabalho prestado em dia de descanso semanal com o acréscimo de 200 por cento, com a atribuição de 1 dia de descanso compensatório num dos três dias seguintes, ou noutro dia à escolha do trabalhador; a garantia de descanso semanal ao sábado e domingo uma vez por mês, a acrescer aos dias de descanso semanal normal; a redução faseada do horário de trabalho semanal para as 35 horas, sem perda de remuneração; e a integração no quadro de efectivos do hotel de todos os trabalhadores com vínculos precários que respondem a necessidades permanentes.

O patronato do sector queixa-se da falta de trabalhadores mas recusa as propostas que permitiriam atrair e fixar os trabalhadores. Fica claro que o que os patrões querem é mão-de-obra barata e sem direitos que aceitem ser explorados. Esta atitude do patronato, permitida pelos sucessivos governos, está a piorar a qualidade do atendimento e do serviço prestado ao cliente.