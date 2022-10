Deputados do PS Algarve propõem reunião aos eleitos do PSD para garantir unanimidade sobre avanço do novo Hospital Central.

Os deputados do Partido Socialista (PS) eleitos pelo Algarve propuseram hoje aos deputados do Partido Social Democrata (PSD eleitos por este círculo eleitoral a realização de uma reunião, esta semana, com vista à construção de uma «base comum de inequívoco apoio ao avanço nesta legislatura» do novo Hospital Central e Universitário do Algarve no Parque das Cidades.

Numa carta aberta enviada aos parlamentares social-democratas algarvios, Jamila Madeira, Luís Graça, Francisco Oliveira, Jorge Botelho e Isabel Guerreiro começam por recordar que «a construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve é um equipamento sobre o qual sempre existiu um largo consenso regional».

Os deputados socialistas assinalam que, «desde pelo menos 2005», todas as forças políticas na região «defendem e exigem este equipamento de saúde», assumindo que «a sua localização respeitará o acordo alcançado entre os municípios de Faro e Loulé, que disponibilizaram gratuitamente ao Estado um terreno no Parque das Cidades».

Admitindo que «onde houver dois indivíduos haverá sempre a possibilidade de existir duas visões distintas da comunidade», e tendo em conta que «a divergência e a contraposição são essenciais à pluralidade democrática», os socialistas algarvios defendem que «a capacidade de cooperação e compromisso é decisiva para a coesão da vida comum e em sociedade».

«O Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm posicionamentos diferentes sobre múltiplos aspetos sociais e económicos, mas sobre o Hospital Central e Universitário do Algarve sempre mantiveram uma importante convergência política», afirmam os parlamentares do PS, apontando os aspetos dessa convergência, designadamente, «sobre a sua necessidade», assim como «sobre a sua localização».

Os socialistas algarvios recordam que «o Governo colocou a construção do novo Hospital Central do Algarve no seu programa», tendo também já aprovado, no Conselho de Ministros do passado dia 29 de setembro, «uma resolução para a abertura de uma Parceria Publica Privada para a sua construção».

«Simultaneamente, no PSD Algarve, assistiu-se a um conjunto de declarações inconciliáveis», referem os deputados do PS, que fazem notar que, «se por um lado o presidente do PSD Algarve lamentava o tempo perdido, do outro lado, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira afirmava desejar o novo hospital construído no seu concelho».

«Sem querer imiscuir-me no detalhe partidário de quem representa quem, que apenas diz respeito aos militantes do PSD Algarve, não posso deixar de considerar perigoso que, no momento em que o Governo decide avançar com o processo do novo Hospital Central Universitário do Algarve, se inicie no PSD Algarve uma discussão sobre a sua localização», afirma, na missiva, o deputado e Presidente da Federação do PS do Algarve Luís Graça.

O parlamentar do PS lembra ainda que ambos os partidos assumiram, nas últimas eleições legislativas de 30 de janeiro, «o avanço do Hospital Central e Universitário do Algarve nos respectivos compromissos eleitorais com os algarvios».

«Deixemos as dúvidas para a localização do novo Aeroporto de Lisboa. Nós, no Algarve, queremos e sabemos onde construir o novo Hospital Central e Universitário do Algarve», sublinha o deputado na carta aos eleitos do PSD.

Manifestando-se «absolutamente convicto de que o que precisamos agora é de compromisso e convergência», Luís Graça propõe assim «a realização de uma reunião durante esta semana entre os deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata eleitos pelo Algarve», para que possa ser construída «uma base comum de inequívoco apoio ao avanço nesta legislatura do nosso novo hospital».