O Bloco de Esquerda (BE) questionou o governo acerca da falta de carreiras fluviais e outros serviços no núcleo dos Hangares, Ilha da Culatra.

Os deputados do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia da República João Vasconcelos, Joana Mortágua e Nelson Peralta, questionaram o ministro do Ambiente e da Ação Climática João Pedro Matos Fernandes sobre a escassez de carreiras fluviais na ilha da Culatra.

A Ilha da Culatra, no Algarve, encontra-se dividida nos núcleos populacionais da Culatra, Hangares e Farol, pertencendo ao município de Faro.

Ao longo dos tempos os habitantes destes núcleos têm sido alvo de muitas adversidades e dificuldades e, até, de muita discriminação.

É o que aconteceu, por exemplo, com as demolições de habitações, num passado recente, nos núcleos dos Hangares e do Farol.

Foram os «ilhéus» os seus ascendentes que construíram e contribuíram para as boas condições de acesso, serviços e segurança que atualmente existem e constituem infraestruturas de apoio a quem lá vive, ou que visita as praias: passadiços, serviços de restauração, apoio de saúde, atividades de lazer.

Também a existência de carreiras regulares que ligam as ilhas a Faro e Olhão, são «carreiras que, lamentavelmente, continuam a excluir o núcleo dos Hangares», aponta o BE.

«É um facto que a proteção, conservação e valorização da Ria Formosa não é incompatível com uma ocupação humana responsável, pois complementam-se num equilíbrio necessário e sustentável. Mas as dificuldades continuam a persistir. A necessidade de carreiras nos Hangares (tal como no Farol), faz-se sentir durante todo o ano, mas com maior acuidade no período do verão», argumenta aquela força.

Recentemente, o atual executivo da Câmara Municipal de Faro liderado por Rogério Bacalhau, procedeu à reposição das carreiras fluviais de verão nos núcleos da Culatra e no Farol, não o fazendo, contudo, no núcleo dos Hangares, «o que é inaceitável e ainda mais revolta os seus habitantes, que continuam a sentir-se excluídos e abandonados».

Ainda mais se torna incompreensível que as embarcações da carreira passem pelos Hangares e não parem nesta localidade, que fica no meio, entre os outros dois núcleos da ilha.

Neste sentido, os deputados querem saber se o governo considera que o núcleo populacional dos Hangares tem direito às carreiras fluviais não apenas no verão, mas também durante todo o ano.

Aliás, tem sido uma batalha antiga dos habitantes daquele núcleo, e um problema que continua por resolver.