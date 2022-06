Filipe Vital é substituído por José Pedro Cardoso na Câmara de Portimão 

Filipe Vital renunciou ao cargo.

O vereador Filipe Vital, da Câmara Municipal de Portimão, apresentou um pedido de renúncia do cargo, sendo substituído por José Pedro Cardoso, que assumiu as novas funções no dia de hoje, 15 de junho.

Mestre em engenharia civil, com pós graduação em gestão de projetos, e chefe de gabinete da presidente Isilda Gomes desde janeiro de 2019, José Pedro Cardoso era o sexto da lista de candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal de Portimão, que desde 2021 passou a ter um executivo composto por nove elementos (cinco do PS, dois do PSD, um do Chega e um da Coligação Portimão mais Feliz).

O novo vereador passa desta forma a assumir os pelouros anteriormente atribuídos a Filipe Vital: Obras Públicas; Gestão da Manutenção e Requalificação do Espaço Público; Planeamento e Gestão da Mobilidade; Gestão da Rede Viária; Gestão dos Transportes Públicos; Gestão dos Contratos de Concessão de Estacionamento; Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas; Gestão dos Fundos Comunitários e Cidades Inteligentes.