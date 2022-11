Faro aprova desagregação da Conceição de Faro e Estoi

A Câmara Municipal de Faro já aprovou a desagregação das Freguesias da Conceição de Faro e Estoi.

O município de Faro aprovou esta segunda-feira, dia 14 de novembro, em reunião de Câmara, pronunciar-se favoravelmente à proposta de desagregação da União de Freguesias da Conceição e Estoi em duas freguesias autónomas: Conceição de Faro e freguesia de Estoi.

Esta decisão ocorre após deliberação em sede da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Conceição e Estoi para desanexação destas freguesias, no dia 13 de outubro, de forma a reverter a agregação das mesmas decorrentes da reorganização administrativa do território das freguesias que teve lugar em 2012.

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, congratula-se com o avanço deste processo, de forma a repor as entretanto unificadas freguesias de Estoi e da Conceição, «de acordo com a vontade das freguesias, garantindo não só uma maior proximidade dos eleitos com os eleitores, mas também repondo alguma justiça histórica para com estas populações, com identidades seculares e especificidades bem vincadas».

Depois desta deliberação em sede de reunião de Câmara, o documento seguirá agora para aprovação em Assembleia Municipal, devendo seguir depois para discussão e deliberação na Assembleia da República.