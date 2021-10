Executivo da Câmara Municipal de Portimão assume pelouros

A primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Portimão relativa ao mandato 2021-2025, realizou-se esta quarta-feira, 20 de outubro.

Após a tomada de posse do novo executivo autárquico e a posterior atribuição de pelouros efetuada a semana passada pela presidente da Câmara Municipal de Portimão Isilda Gomes, foram agora distribuídos os mandatos.

Resultado do aumento do número de eleitores, o executivo camarário do município de Portimão passou a ser constituído por nove elementos.

Sendo que destes assumem pelouros a presidente da câmara mais quatro vereadores a tempo inteiro do Partido Socialista, sendo que os restantes três vereadores não têm pelouros atribuídos.

Assim, Isilda Gomes ficará responsável pelas seguintes competências: Gestão Financeira e Património; Gestão dos Recursos Humanos; Assuntos Jurídicos; Proteção Civil e Segurança; Gestão Administrativa; Desenvolvimento Económico e Turismo; Informação, Comunicação, Marca e Relações-Públicas; Modernização e Sistemas de informação; Segurança da Informação e Proteção de Dados; Gestão do Espaço Rural e Gabinete Técnico Florestal.

Quanto aos vereadores a tempo inteiro, Álvaro Bila foi nomeado vice-presidente e substituto de Isilda Gomes nas suas faltas e impedimentos, assumindo as seguintes competências: Relação com as Juntas de Freguesia; Ambiente Urbano e Alterações Climáticas; Contratação Pública e Compras; Iluminação Pública e Transição Energética; Serviço Médico-veterinário; Fiscalização Municipal e Ocupação da Via Pública; Gestão do Parque de Feiras, Mercados e Feiras Tradicionais; Gestão da Manutenção dos Equipamentos Públicos e Logística.

O vereador Filipe Vital continuará responsável pelas seguintes funções: Obras Públicas; Gestão da Manutenção e Requalificação do Espaço Público; Planeamento e Gestão da Mobilidade; Gestão da Rede Viária; Gestão dos Transportes Públicos; Gestão dos Contratos de Concessão de Estacionamento; Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas; Gestão dos Fundos Comunitários; Cidades Inteligentes.

Por sua vez, a vereadora Teresa Mendes manterá a seu cargo as seguintes competências: Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social e Gestão Patrimonial dos Bairros Municipais; Cultura; Desporto e Juventude; Movimento Associativo; Relação com o Munícipe e Defesa do Consumidor.

Por fim, o vereador João Gambôa será o responsável pelas seguintes competências: Gestão Urbanística – Obras Particulares; Planeamento do Território; Gestão da Informação Geográfica; Regeneração e Reabilitação Urbana; Gestão do Aeródromo Municipal de Portimão; Gestão Cemiterial; Estratégia Local da Habitação.

Os restantes elementos do executivo camarário são os vereadores Rui André, Ana Fazenda, Luís Carito e Pedro Xavier, que desempenham funções não executivas, sem pelouros atribuídos.

As reuniões do executivo municipal de Portimão continuam a ter periodicidade quinzenal, realizando-se às primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, pelas 10h00, no salão nobre dos Paços do Concelho.