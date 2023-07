Europdeputados do PCP dão conferência hoje em VRSA

«Contigo todos os dias. A tua voz no Parlamento Europeu» é o lema das Jornadas de Trabalho dos Eurodeputados do PCP, hoje em VRSA.

Os deputados do Partido Comunista Português (PCP) vão realizar uma conferência de imprensa, hoje, sexta-feira, dia 28 julho, às 18 horas, na Rua Jornal do Algarve, em Vila Real de Santo António (VRSA).

De 25 a 28 de julho, os deputados do PCP no Parlamento Europeu têm estado de visita ao distrito de Faro. João Pimenta Lopes e Sandra Pereira vieram contactar com trabalhadores, populações, estruturas sindicais, empresas, associações e outras organizações, focando o aumento do custo de vida, os baixos salários e a precariedade, a degradação dos serviços públicos, o direito ao emprego com direitos, o direito à habitação, a situação das actividades económicas, a defesa do ambiente e a defesa e promoção da produção regional – aprofundando o conhecimento dos problemas que se fazem sentir e apontando as soluções que são necessárias para lhes dar resposta.

As múltiplas visitas, reuniões e encontros que estão a ter lugar, vão permitir a divulgação do trabalho realizado no Parlamento Europeu e dar relevo às grandes questões nacionais, mas também às regionais e locais, evidenciando a sua articulação com a intervenção levada a cabo pelo PCP no Parlamento Europeu.