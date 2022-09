Deputados do PSD relembram Hospital Central do Algarve ao novo ministro

Deputados do PSD querem garantir que o Hospital Central do Algarve não é esquecido pelo novo ministro da Saúde.

Em maio passado, ficou expresso na Lei do Orçamento de Estado que «até ao final do terceiro trimestre de 2022, o governo adota as diligências necessárias que assegurem o procedimento para a construção e equipamento do novo edifício do Hospital Central do Algarve».

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve estão preocupados com o aproximar do fim deste prazo e não haver sequer sinal do cumprimento da norma constante do Orçamento do Estado para se iniciar o procedimento para a construção e equipamento do novo edifício do hospital até ao final do mês de setembro.

Os parlamentares Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, desejando os melhores sucessos ao novo ministro da Saúde Manuel Pizarro, desde já deixam expresso que a alteração de ministro «não deve constituir desculpa para a violação da Lei orçamental e, por essa circunstância, o procedimento tendente à construção do Hospital Central do Algarve deve avançar, inevitavelmente, até ao dia 30 de setembro».

Considerando que esta infraestrutura é «fundamental para ajudar a resolver os problemas que a região enfrenta na prestação de cuidados de saúde», os deputados do PSD eleitos pelo Algarve apelam aos deputados do Partido Socialista (PS), eleitos pelo mesmo círculo, que se juntem a esta causa e exerçam a sua influência junto do governo, «de modo a assegurar o cumprimento da Lei».

«O anúncio da construção da nova unidade hospitalar foi uma boa notícia para o Algarve e para os algarvios, mas importa recordar que o Partido Socialista tem sido perito em fazer promessas que depois não cumpre, refugiando-se nas mais variadas desculpas, tal como aliás, aconteceu recentemente com a redução das taxas de portagens na A22», dizem os deputados social-democratas.