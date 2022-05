Deputados do PSD pelo Algarve propõem apoio para todos os pescadores

Parlamentares consideram que atualmente existe «uma dualidade de critérios».

Os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Faro, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, querem «pôr fim à burocracia existente na concessão de apoios à pequena pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura, que está dependente de candidaturas cujos processos podem levar até seis meses para serem concluídos».

Nesse sentido, para o Orçamento do Estado para 2022, os parlamentares propõem aplicar a estes profissionais «o mesmo regime que está em vigor para as demais embarcações de pesca, que passa por um cartão de microcircuito a partir do qual são aplicados os descontos à gasolina, ao gasóleo e ao gás de petróleo liquefeito (GPL)».

Este cartão, a ser emitido pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), «permitirá a todos, pequenos e grandes pescadores, beneficiar de um apoio imediato para compensar o sucessivo aumento do preço dos combustíveis que, em cerca de um ano, passou para o dobro».

Segundo os social-democratas, «hoje vive-se uma dualidade de critérios e são os pescadores mais pequenos, e que enfrentam maiores dificuldades no dia a dia, aqueles que estão sujeitos a avaliações da DGRM a quem cabe avaliar e conceder, pelo método de reembolso, o apoio ao combustível».

«Num período em que os preços dos combustíveis continuam instáveis, os pescadores não conseguem esperar seis meses para receber o apoio do Estado, sem saber, sequer, se o vão conseguir receber. O Orçamento do Estado para 2022 não pode ser um fator de diferenciação, nem divisão», apontam os deputados do PSD.

Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos concluem, afirmando que «é preciso desburocratizar, facilitar e apoiar quem, diariamente, já vive com a instabilidade própria da profissão, como é o caso de pescadores e armadores».