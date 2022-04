Deputados do PSD lamentam «falta de propostas para o Algarve»

Deputados eleitos pelo círculo de Faro criticam Programa do Governo e admitem chamar Marta Temido ao Parlamento.

Os deputados do Partido Social Democrata (PSD) eleitos pelo círculo do Algarve, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, emitiram uma nota onde lamentam que «a região seja um tema praticamente omisso no atual Programa do Governo, sem medidas para resolver os problemas da mobilidade, da educação, da saúde e que não dá resposta aos problemas sociais».

As «poucas propostas apontadas» no documento que se encontra a ser discutido na Assembleia da República «são, na verdade, ideias que se têm vindo a repetir ao longo dos anos, mas que nunca se concretizam, como é o caso do Hospital Central do Algarve», apontam os parlamentares do PSD.

Neste sentido, os deputados vão questionar o Governo «sobre a construção desta nova unidade hospitalar, uma obra prometida há sete anos por António Costa, mas que continua sem sair do papel». A melhoria das condições de saúde no distrito de Faro foi «um tema central na campanha eleitoral» e os parlamentares pretendem «não deixar cair o tema no esquecimento».

«A construção do novo hospital do Algarve é uma promessa com mais de duas décadas e António Costa tem vindo a defini-la como prioridade no programa eleitoral dos últimos anos. Foi assim em 2015, em 2019 e agora no Programa do Governo. Mas o que vemos é que o projeto não passa de uma ideia, de uma proposta que o Governo não defende verdadeiramente. É apenas uma bandeira eleitoral que António Costa utiliza nas suas deslocações ao Algarve, mas que guarda na gaveta quando regressa a Lisboa. Nesta legislatura tudo faremos para que o Primeiro-Ministro cumpra a sua promessa», garantem os social-democratas.

Os deputados do PSD admitem ainda chamar Marta Temido, Ministra da Saúde, ao Parlamento, para saber em que estado se encontra o projeto, assim como para conhecer os verdadeiros projetos para a região «já que, no Programa do Governo, as medidas apontadas são as mesmas que já tinham sido apresentadas em 2015 e 2019 e que não foram concretizadas, inclusive, durante a passagem de Jamila Madeira pelo Governo».

«O Partido Socialista veio com o maior orgulho afirmar que a construção do novo hospital é agora um caminho sem retorno porque está no Programa do Governo. Aqui estaremos para que assim seja, porque o PS e o Governo são exímios a encontrar as mais variadas desculpas para justificar a sua inação e a sua falta de vontade em dotar o Algarve dos meios necessários para responder às necessidades da população», acusam os deputados.

Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos defendem «um novo hospital dotado de todos meios, humanos e técnicos, necessários para que possa cumprir a sua missão na região».

Além do novo Hospital Central do Algarve, «deve haver um reforço de pessoal e atualização dos equipamentos dos Hospitais de Portimão e Lagos, de modo a dar resposta à população residente e a todos os que visitam o Algarve», concluem os parlamentares.