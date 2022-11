Deputados do PSD acusam governo por ter «apagado o Algarve do mapa»

Os deputados do Partido Social Democrata (PSD) lamentam que o Algarve tenha sido apagado do mapa do governo.

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro estão preocupados com inação do governo na concretização do Plano de Eficiência Hídrica, apresentado há dois anos.

Atualmente a região é uma das mais afetadas pela seca que assola Portugal e o executivo continua a esquecer o sul do país que, em breve, pode começar a sofrer com a escassez de água.

«No Algarve há muito tempo que esperamos que o governo exista. Por exemplo, o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve apresentado em julho de 2020 previa, no curto e médio prazo, um investimento de 228 milhões de euros e foi apregoado e anunciado como se fosse um plano milagroso. O problema é que feito o plano, não se sabe o que tem sido executado. Corremos o perigo de, já no próximo verão, não haver água em muitas torneiras do Algarve, mas continuamos sem saber o que está a ser feito», refere o deputado Rui Cristina.

Este tem sido o governo dos anúncios, mas onde falta a concretização e a Central de Dessalinização agora apresentada pode ser mais uma manobra de distração a que os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos vão estar particularmente atentos, uma vez que continua sem ser divulgado o calendário de execução da obra, bem como o estudo de impacte ambiental e o caderno de encargos.

O desenvolvimento do Algarve não pode continuar refém de um executivo que há muito não conhece as reais necessidades da região e que se prepara para dificultar ainda mais o acesso a fundos comunitários.

«Os planos de ordenamento do território que estão sob alçada do governo estão desatualizados, alguns têm mais de 20 anos, como é o caso do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura. Que política ambiental é esta em que o governo tem os seus próprios planos em atraso e depois penaliza os municípios, impedindo-os de aceder a fundos comunitários porque não procedeu à sua revisão?», acrescenta Luís Gomes.

«O Algarve merece mais e melhor por parte do governo que nos últimos anos tem deixado a região praticamente ao abandono. É urgente que sejam executadas as medidas anunciadas sob pena de o distrito de Faro vir a enfrentar uma crise ambiental, social e económica sem precedentes», concluem.

Já em julho, os deputados social-democratas tinham alertado para este problema.