Deputados socialistas apresentam proposta de alteração ao Orçamento de Estado (OE) 2022 com vista à construção do novo Hospital Central Algarve

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Algarve apresentaram uma proposta de alteração do Orçamento do Estado para 2022 para se avançar com a construção, nesta legislatura, do Hospital Central e Universitário do Algarve.

Jamila Madeira, Jorge Botelho, Luís Graça, Francisco Oliveira e Isabel Guerreiro cumprem, assim, a promessa da campanha eleitoral de fazer do novo Hospital Central e Universitário do Algarve a primeira iniciativa legislativa enquanto parlamentares eleitos sobre aquela que consideram a prioridade das prioridades para o Algarve.

Os deputados socialistas lembram que o novo Hospital Central do Algarve foi por iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, inscrito no programa do atual governo enquanto compromisso para a atual legislatura e que, decorrente desse objetivo, deveria passar a ter um artigo autónomo em sede de Orçamento de Estado.

Os parlamentares algarvios sublinham o amplo consenso que existe em torno da necessidade deste equipamento de saúde, cujo concurso para adjudicação da Parceria Público Privada para a sua construção se encontra suspenso desde 2011.