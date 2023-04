Deputados do Partido Socialista (PS) visitam Monchique e comprometem-se com projetos para desenvolver o interior do Algarve.

Os deputados do Partido Socialista (PS) vão questionar o governo sobre a necessidade de revisão do Decreto Lei 82/2021 cuja Carta de Perigosidade de Incêndio Rural pode no limite impedir até a reconstrução e ampliação de habitações pré-existentes.

Jamila Madeira, Jorge Botelho, Francisco Oliveira, Isabel Guerreiro e Luís Graça visitaram esta segunda-feira o concelho de Monchique onde puderam observar a evolução das obras de construção do Centro de Meios Aéreos, um investimento de 1,9 milhões de euros que deverá estar concluído no final de agosto e que irá reforçar a capacidade de prevenção e combate aos fogos florestais no Algarve e baixo Alentejo.

Antes os parlamentares algarvios reuniram com o executivo da Câmara Municipal onde ficaram a conhecer o novo regulamento municipal de apoio à fixação de médicos, o projeto da nova escola EB Manuel Nascimento, cujas obras no valor de 6 milhões de euros estão em fase de adjudicação e a Estratégia Municipal de Habitação que identificou 49 agregados com necessidades de apoio.

Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique, pediu o apoio do Grupo Parlamentar do PS para a criação de mecanismos legais que ajudem a humanizar os territórios do interior e que não impeçam as terceiras gerações de recuperar o património dos seus avós «temos jovens cujos pais saíram de Monchique que pretendem regressar à terra dos seus antepassados, recuperar o património da família e investir e as leis devem estar ao lado destas pessoas e da sua fixação no interior».

Os deputados do PS eleitos pelo Algarve visitaram ainda as obras do passadiço do «Barranco do Demo» e do Centro Interpretativo de Alferce e as obras do Parque de Lazer de Marmelete, que incluem a construção de uma piscina pública e do Parque de Autocaravanas, que representam no total um investimento de 1,6 milhões de euros.

De referir que a junta de freguesia de Alferce tem também já com projeto e financiamento aprovado a construção de um Parque de Autocaravanas e em avaliação o financiamento para uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas enquanto que em Marmelete já está adjudicada a construção da Casa das Artes e Ofícios que irá recolher para venda trabalhos de artesãos de todo o concelho.

Luís Graça, deputado e presidente do PS Algarve, sublinhou no final da visita ao concelho de Monchique o trabalho exemplar de parceria entre a Câmara e as juntas de freguesia e o excelente aproveitamento dos fundos comunitários para alavancar investimento no município.

«Monchique passou a ter um rumo. Num ano foi possível virar a página do tempo das promessas para o tempo das obras no terreno. Passamos a ter em Monchique uma estratégia de desenvolvimento sustentável com base não em palavras de circunstância mas em realizações concretas que vão melhorar a vida das pessoas. Esta mudança que pudemos constatar em Monchique é fundamental para o desenvolvimento do concelho e do Algarve».