Depois do Sotavento, Ana Abrunhosa ruma ao Barlavento algarvio

Depois do périplo de dois dias pelo Sotavento, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, desloca-se este sábado, dia 25 de novembro, a vários concelhos do Barlavento algarvio do Algarve para visitar projetos desenvolvidos nos domínios da eficiência energética e da mobilidade sustentável com o apoio dos fundos europeus geridos na Região.

Durante a manhã, a ministra da Coesão Territorial desloca-se a Lagos, com o seguinte programa:

11h00 – Remodelação, Modernização e Dinamização do Museu Municipal Dr. José Formosinho/ trabalhos de Arqueologia.

Concluídos os trabalhos no Núcleo Primitivo que, contemplou a remodelação das atuais instalações do Museu Municipal Dr. José Formosinho e a restauração do Portal Renascentista, mosaicos de várias épocas, os cunhais da torre medieval e o teto da sacristia, a obra em curso contempla a ampliação do museu através da reformulação do edifício da antiga Cadeia de Lagos, o projeto de museografia, a implementação dos conteúdos e os restauros de acervo deste núcleo, envolvendo um investimento superior a 5 milhões de euros.

Segue-se uma visita à segunda fase da Requalificação da Ponta da Piedade, a qual abrange uma área de grande beleza e sensibilidade paisagística, atração turística e de grande importância para a avifauna, destacando-se a intervenção nos percursos de circulação e as áreas de contemplação e observação da paisagem, contribuindo para a segurança, a orientação e o conforto dos utilizadores deste território natural.

Com um investimento de 3,6 milhões de euros, a qualificação, definição e hierarquização de caminhos e percursos permite reduzir drasticamente o pisoteio indiscriminado que ocorre atualmente, com consequências negativas para a degradação do espaço e ravinamento de algumas áreas, sendo que os percursos mais estreitos e mais pequenos de aproximação à arriba são somente pedonais, sobretudo por razões de segurança, enquanto os principais são cicláveis.

Durante a tarde, a Ministra da Coesão desloca-se a Portimão, Vila do Bispo e Aljezur, com o seguinte programa:

14h30 – Complexo Desportivo de Alvor Eficiente e Sustentável

Com um investimento total de 752 mil euros, a operação abrange oito medidas de eficiência energética, ou seja, a diminuição de consumos através da substituição de equipamentos por outros mais eficientes, vãos envidraçados, aplicação de sistemas solar fotovoltaico e implementação de sistema de monitorização e controlo, nomeadamente substituição dos vãos envidraçados existentes por vãos de elevadas prestações, substituição das caldeiras existentes por vários sistemas de bombas de calor, umas especificas para piscinas e outras de alta temperatura, para apoio ao aquecimento do ar e água quente, remodelação do sistema hidráulico da Central Térmica, para maximizar o aproveitamento do sistema solar, substituição da Desumidificadora da Piscina, substituição do meio filtrante dos filtros da Piscina, substituição dos chuveiros existentes nos balneários por novos, mais eficientes, com classificação energética igual ou superior a A, instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo e de um sistema de gestão técnica centralizada.

16h00 – Reabilitação dos antigos celeiros de Vila do Bispo – EPAC

Esta Operação pretende dotar o concelho de Vila do Bispo de um Polo Museológico de grande qualidade, aproveitando um espaço que se estava a degradar e transformando-o num equipamento público de ação cultural, onde é dado a conhecer ao visitante o património cultural e natural do concelho de Vila do Bispo, com um investimento total de 2,83 milhões de euros.

A Ecovia e Ciclovia do Litoral Sudoeste é um projeto estruturante para os concelhos de Vila do Bispo e Aljezur do ponto de vista da mobilidade e da atratividade do território, permitindo a mobilidade suave entre as duas localidades e o contato com a natureza no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina na região do Algarve.

Será constituída por um eixo central estruturante, a Ecovia, e eixos de ligação transversal (ciclovias), seguindo o percurso da Rede europeia Eurovelo.

No concelho de Vila do Bispo compreende uma extensão total de 24,22 quilómetros (km), divididos por três troços (Limite do Concelho Aljezur/Vila do Bispo – Praia da Cordoama; Praia da Cordoama – EN268 (km 40+230); e Cabo de S. Vicente – Sagres.

Em Aljezur, compreende uma extensão de 60,1 km, divididos por 13 troços entre Odeceixe e o limite do Concelho de Vila de Bispo (EN 268). No conjunto, trata-se de um investimento de 2,7 milhões de euros, comparticipado a 70 por cento pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento regional (FEDER).