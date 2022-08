Cristóvão Norte recolhe assinaturas pelo novo Hospital Central do Algarve

Já foram recolhidas 1000 assinaturas. Objetivo é atingir as 7500.

Cristóvão Norte aproveitou a Festa do Pontal, convívio de verão do Partido Social Democrata (PSD), para publicamente lançar uma petição à Assembleia da República e ao Governo pelo novo Hospital Central do Algarve.

Logo na ocasião, numa expressão de grande adesão, foram recolhidas 1000 assinaturas. O objetivo do presidente do PSD/Algarve passa por «reunir pelo menos 7500 assinaturas no mais curto espaço de tempo, de modo a que a matéria seja discutida num debate para o efeito na Assembleia da República».

O social-democrata assinala que «o Algarve, todos nós, temos que mostrar o que queremos, e que um novo hospital há muito prometido e há muito adiado é uma infraestrutura fundamental para atacar os problemas estruturais que a saúde enfrenta na região».

«Precisamos de um hospital de cariz universitário que ajude a fixar profissionais de saúde, a criar condições para desenvolver investigação, para oferecer melhor condições de trabalho e para cuidar melhor da saúde dos algarvios», acrescenta.

Ao longo dos próximos meses serão «levadas a cabo várias iniciativas de recolha de assinaturas e de mobilização para a causa», garante Cristóvão Norte.