Cristóvão Norte quer manter Faro no nome oficial do Aeroporto

Cristóvão Norte, enquanto presidente da Assembleia Municipal quer o nome Faro na designação oficial do Aeroporto algarvio.

Foi deliberado em Conselho de Ministros atribuir a designação Gago Coutinho ao Aeroporto Internacional de Faro, na quarta-feira, dia 15 de junho.

Da leitura do comunicado do Conselho de Ministros resulta «que o topónimo Faro pura e simplesmente desaparece da designação oficial desta Infraestrutura».

Cristóvão Norte, presidente da Assembleia Municipal de Faro assume que «não é compreensível que para homenagear um grande vulto nacional seja necessário despromover a designação Faro. É de muito mau gosto e não vai no sentido proposto pela Assembleia Municipal de Faro, sentido esse de que a Assembleia Municipal informou por escrito o governo»

O autarca entende que «é possível e desejável que a designação oficial contenha o nome Faro , a par do de Gago Coutinho, por isso daremos conhecimento ao primeiro-ministro António Costa de uma moção aprovada na Assembleia Municipal que tem exatamente esse propósito e aguardamos que no diploma a publicar em Diário da República se faça a correção daquilo que só pode ser um erro que não aceitamos que não seja corrigido».

No dia em que fez 100 anos que o pequeno hidroavião monomotor Fairey III D tripulado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral concluía a primeira travessia Aérea do Atlântico Sul, a partir de Portugal (17 de junho), o governo assinalou a data com o início do procedimento para atribuir ao Aeroporto Internacional de Faro o nome do oficial da Marinha, distinguido como um dos nomes mais sonantes da navegação aérea nacional e internacional: Aeroporto Gago Coutinho.

Segundo o gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, a decisão não tem ainda efeito imediato na designação oficial da infraestrutura, porque necessita que alguns procedimentos sejam completados.

Assim, depois da publicação da Resolução do Conselho de Ministros em Diário da República, a ANA Aeroportos, o operador da aerogare, deverá requerer junto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a entidade reguladora do sector, a alteração do nome.

Uma vez emitida a autorização, a ANA Aeroportos comunicará à NAV Portugal – Navegação Aérea a alteração, para atualização da informação pública aeronáutica.

No entanto, segundo a tutela, a nova designação poderá começar a ser usada.