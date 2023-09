Cristóvão Norte: «há 10 mil alunos no Algarve sem professor»

Cristóvão Norte, presidente do Partido Social Democrata (PSD) Algarve, lamenta que haja 10 mil alunos sem professor na região.

Na iminência do início do ano lectivo 2023/2024, «verifica-se que há cerca de 10 mil alunos no Algarve que não vão ter aulas a todas as disciplinas. A escassez de professores, a qual se tem agudizado de ano por ano, implica que fiquem centenas de horários por preencher na região, num fenómeno nacional que é particularmente mais agudo no Algarve, já que esta região regista o dobro da média nacional de alunos com disciplinas em falta. A carestia de vida na região, designadamente o custo do arrendamento, desincentiva os professores que aqui são colocados a preencher esses horários», diz hoje Cristóvão Norte em nota enviada às redações.

«Estamos perante uma grosseira violação da igualdade de oportunidades e a por em causa o futuro destes jovens. É extraordinário que os anos passem, o problema se avolume e nada se faça. Depois, quem tem dinheiro vai para o colégio privado, quem não tem sofre e fica para trás», afirma.

O PSD Algarve quer que o governo socialista tome «medidas de exceção» que ainda respondam às dificuldades deste ano letivo 2023/2024.

«Há casas vagas em zonas de veraneio, entre setembro e julho, como Quarteira, Armação de Pera, Monte Gordo ou Praia da Rocha. Não será difícil o governo, se necessário em conjunto com as autarquias na referenciação das mesmas, assumir essas rendas ou parte das mesmas e resolver este problema. Aliás, tem uma medida, no âmbito do Mais habitação, o Programa Arrendar para Subarrendar, que pode ser adaptado a esta realidade. Pode começar já por aqui».

O PSD Algarve entende «que se deve ponderar o tema das casas de função, e de eventual majoração do tempo de serviço para profissões de serviço público vitais de modo a combater a escassez que a região enfrenta».