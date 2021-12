Cristóvão Norte diz que Rui Rio perde «oportunidade de unir para vencer»

Cristóvão Norte considera que Rui Rio e direção nacional do PSD «perdeu uma soberana oportunidade de unir para vencer».

O Partido Social Democrata (PSD) divulgou esta terça-feira, dia 7 de dezembro, os cabeças de lista candidatos às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022, uma competência do presidente Rui Rio.

No Algarve, o ex-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António Luís Gomes será o cabeça de lista, substituindo o recém-eleito presidente da distrital Cristóvão Norte, apoiante de Paulo Rangel nas últimas diretas.

Ouvido pelo barlavento, Cristóvão Norte sublinha que «foi um privilégio servir o Algarve e Portugal. Os algarvios foram extraordinários no apoio que me deram e eu fiz o melhor que sabia. Desejo a quem me sucede todo o sucesso. É decisivo que se insista nas grandes questões regionais».

«A direção nacional do PSD perdeu uma soberana oportunidade de unir para vencer. Em geral, pelo país fora, as escolhas refletiram um carácter centralista e não traduzem a diversidade do partido. Ainda assim, é importante fazer um esforço para fazer vingar uma alternativa ao PS», lamentou.

A Comissão Política Nacional do PSD que, embora votado nos lugares cimeiros em reunião Alargada do PSD Algarve, entendeu que Carlos Gouveia Martins deveria ser excluído dos lugares efetivos da lista de Deputados apresentada em Conselho Nacional.

Segundo confirmou ao barlavento, Carlos Gouveia Martins apresentou a renúncia a preencher qualquer lugar de suplente na lista que o PSD irá levar a votos pelo círculo eleitoral de Faro, escolhida por Lisboa, pedido esse que já foi aceite.

Lista proposta pela Comissão Política Nacional do PSD para o Algarve

Luís Gomes Rui Cristina Ofélia Ramos Dinis Faísca Álvaro Viegas Helena Palhota Simões Bruno Sousa Costa Tiago Mateus Inês Tamisa de Barros

Suplentes