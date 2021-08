Congresso do Partido Socialista será presencial em Portimão

Comissão Organizadora aprova por unanimidade realização presencial do Congresso do Partido Socialista em Portimão.

O XXIII Congresso do Partido Socialista (PS) vai realizar-se a 28 e 29 de agosto, no Portimão Arena, uma vez que o contexto pandémico em Portugal já permite reunir as condições sanitárias indispensáveis para o efeito.

Para a decisão por unanimidade da Comissão Organizadora do Congresso (COC), de aprovação da última data aprovada na Comissão Nacional, foi relevante o facto de 70 por cento da população já estar vacinada contra a COVID-19 com pelo menos uma dose, sendo que inclusivamente se prevê que, até ao final de agosto, 70 por cento da população já terá completado a vacinação.

Acresce o facto de as regras estipuladas pela DGS permitirem já o regresso de público a grandes eventos.

Deste modo, o Congresso realizar-se-á com o distanciamento físico adequado entre os delegados, respeitando as regras das autoridades de saúde e com o acesso condicionado à apresentação do certificado de vacinação ou teste realizado à entrada.

Encontra-se igualmente salvaguardada a participação à distância, garantindo-se, por meios digitais, o direito à credenciação, ao pedido de palavra e à participação nas votações.

O Congresso já esteve marcado para o mês de maio, mas para melhor preservar a saúde de todos, foi reagendado, tendo sido a data da sua realização encarada sempre de forma adaptativa e votada em sede de Comissão Nacional.

Ontem, em reunião da COC foi entendido estarem reunidas as condições para a realização do XXIII Congresso, «o momento de excelência de encontro e reencontro de todos os socialistas», em que são debatidas e definidas estratégias políticas, eleitos os órgãos nacionais e que este ano ficará também marcado pelas eleições autárquicas marcadas para 26 de setembro.