Comunistas algarvios ajudam a preparar a Festa do Avante! 2023

A Festa do Avante! volta à Quinta da Atalaia, no Seixal, de 1 a 3 de setembro e o Algarve já a está a preparar.

Nos dias 24 e 25 de junho, dezenas de militantes e amigos do Partido Comunista Português (PCP) saíram do Algarve em direção ao Seixal, para participar na primeira jornada de trabalho de construção da Festa do Avante!

Esta que é uma participação militante e solidária, começou neste fim de semana e decorre até à abertura da Festa, com a finalidade de construir e preparar os diversos espaços e pavilhões das organizações e proporcionar as melhores condições para acolher os visitantes durante os dias da Festa.

Ao longo das suas 46 edições anteriores, a Festa tem-se consolidado como um evento único, não só pela sua dimensão político-cultural, mas também pela sua dimensão humana, de convívio, fraternidade e camaradagem e pela valorização das artes, da cultura, dos espetáculos e do desporto.

A Organização Regional do Algarve do PCP, também irá desenvolver um conjunto de ações que visam a divulgação da Festa por toda a região através distribuição do Jornal dos Artistas, onde se encontram nomes como Agir, Carolina Deslandes, Paulo de Carvalho, Jorge Palma, Rui Reininho, Tim, A Garota Não, entre muitos outros.

Para além da componente musical, o programa da Festa do Avante! compreende também o teatro, as artes plásticas, a literatura, a ciência e atividades para as crianças e uma grande diversidade gastronómica.

O visitante já pode adquirir a sua EP (Entrada Permanente) para os três dias da 47.º edição da Festa do Avante! presencialmente em qualquer Centro de Trabalho do PCP ou online através da Ticketline, pelo valor de 29 euros.

À semelhança dos anos anteriores, também se encontrará disponível várias possibilidades de transporte e alojamento, com excursões em autocarro e dormida em hotel.